Miguel Ángel Hurtado plasma en un libro la realidad por la que pasan los menores víctimas de abusos sexuales

Hurtado explica que ha pedido numerosas veces la dimisión del Abad de Montserrat por haber encubierto a un pederasta en serie durante 20 años y "nadie de la sociedad civil catalana se ha hecho partícipe de mi petición, no he recibido ningún tipo de apoyo". Además, se muestra sorprendido porque en el informe de transparencia decían que Valentí Torra, responsable de la escolanía de Montserrat, que había abusado de dos niños, había actuado de una forma impecable, luego este hombre se salio del sacerdocio, se casó y tuvo hijos.

Asegura que le interesaba escribir el libro para contar los hechos, que aunque ya eran conocidos, podía hacerlo de manera más compleja y prestando atención a los matices. Destaca la importancia de describir el proceso de grooming, que es cómo establece la relación de confianza, cómo se gana su afecto y cómo empiezan los acercamientos sexuales. También apunta cómo es el proceso de recuperación tras los abusos, qué secuelas deja. Aunque confiesa que se planteó si hacer el libro o no, porque aunque quería hacer justicia, "también era contar toda la historia familiar, era exponer una parte muy íntima y personal de una manera muy masiva".

El autor destaca la importancia que tienen los medios para dar a conocer estos abusos y ayudar a las familias. "De igual manera que los medios de comunicación habéis hecho una labor importante de pedagogía en la violencia de género, yo quería que hicieran lo mismo con la violencia sexual a menores, pero no pasaba", dice.

Recuerda que él tuvo un momento de mucha confusión, "yo no entendía nada, pero a medida que fue aumentando el abuso sexual de intensidad me fui dando cuenta de que eso no estaba bien". Al principio, recalca que la idea que tenía de "abuso sexual era que es por parte de un desconocido que te viola en un parque".

Por otro lado, subraya la importancia de tener un grupo de apoyo que ayude a que la víctima se sienta menos sola, "te das cuenta de que no eres tú el que se tiene que avergonzar y sentir culpable".