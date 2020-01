El presentador confiesa en Más de uno que era "un mal estudiante, no valía gran cosa". Recuerda que le costaba mucho superar las asignaturas y los cursos, por lo que sus padres le mandaban a internados durante los veranos.

Por eso, cuando comenzó a trabajar sin acabar la carrera, su padre intentó echarle o que le echaran de la televisión para que no abandonase los estudios, "pero afortunadamente no lo consiguió", comenta. Aunque reconoce que "no tenía ni puñetera idea de la carrera".

También apunta que el cambio de régimen le ayudó profesionalmente, "se murió Franco, llegó la democracia y los partidos políticos y aquello había que cambiarlo. Empezaron a mirar por allí que es lo que teníamos en el banquillo de la reserva, ahí saltó Matías y aproveche el momento".

Por otro lado, rememora la vez que tuvo que beber vodka para poder retransmitir, ya que estaban a -7ºC y las anécdotas más divertidas de su carrera.

