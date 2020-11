María Jiménez: "El escenario tiene una magia que te transforma, el escenario es un orgasmo"

Durante la entrevista, María Jiménez habla de su nuevo disco 'La vida a mi manera', donde recoge 12 canciones, 11 de ellas no grabadas hasta el momento y una de ellas junto al cantante Miguel Poveda.

Confiesa que se siente en un momento estupendo "estoy relajada, feliz, este disco me lo he estudiado mucho, lo he criado en mis brazos por lo que es muy especial para mi". Nos explica el proceso de trabajo que sigue, "primero me estudio la letra y luego me las llevo a mi terreno, eso sale solo".

Sobre si la veremos próximamente en una gira o un concierto dice que si pero "que dependemos del coronavirus", y añade que esta situación de la pandemia la lleva bien, "para mi no es un problema, estoy acostumbrada a vivir encerrada".

María Jiménez comenta que lo que le queda por hacer es "sacar otro disco más". Tras su larga carrera, sentencia diciendo que no se arrepiente de ser artista ya que "el escenario tiene una magia que te transforma, el escenario es un orgasmo".