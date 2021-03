Leo, Blanca y Mateo, tres mentes brillantes y un futuro prometedor tras su oro en las Olimpiadas científicas

En Más de uno hablamos con tres mentes brillantes de nuestro país, tres jóvenes de 17 y 18 años que han ganado las Olimpiadas de matemáticas, informática y biología, y han participado en numerosas competiciones tanto a nivel nacional como internacional.

Leo Costa es un estudiante de segundo de Bachillerato del IES Pere Boïl de Manises, en Valencia, y ha ganado dos medallas de oro en las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas y dos de bronce en las Olimpiadas Internacionales. La primera vez que ganó una Olimpiada Leo estaba en 3º de la ESO, cuando quedó primero en la fase local. Leo explica la gran dificultad de las pruebas olímpicas: "en la Olimpiada Internacional hay un premio, a parte de los oros que dan, específicamente para quienes hacen una competición perfecta, que no fallan en ningún problema".

Para Leo su fascinación por las matemáticas ha sido algo progresivo en su vida, pero el punto de inflexión "fue cuando estaba en sexto de primaria e hice una prueba para el ESTALMAT (Estímulo de Talento Matemático)", cuenta. En ese proyecto que se realiza en diferentes comunidades autónomas, eligen a 25 alumnos interesados en las matemáticas para recibir clases todos los sábados. Ahí les enseñaban áreas de las matemáticas que no veían en la escuela, "son matemáticas variadas como grafos, geometría, topología, etc", dice Leo.

Blanca Huergo, oro en la Olimpiada Informática

Blanca Huergo ganó el año pasado la medalla de oro en la Olimpiada Informática Española y es presidenta de la Olimpiada Informática Femenina. Actualmente está estudiando la carrera de Matemáticas y Ciencias de la Computación en Oxford. Blanca cuenta que las Olimpiadas informáticas consisten en "retos matemáticos cuya solución programas". Es decir, durante las horas que los participantes están conectados al concurso, tienen que hacer numerosos envíos y reciben un feedback sobre los puntos que van consiguiendo. En definitiva, "recibes puntos por cómo de bueno es el algoritmo con el que resuelves el problema”.

A pesar de que sus padres han estudiado derecho, Blanca cuenta que desde pequeña le gustaba volver del colegio y hacer problemas de matemáticas, "pero no tenía claro si estudiar matemáticas o física u otras opciones". Para decidirse, se dedicó a buscar aplicaciones y cursos de matemáticas más específicas como cálculo, algoritmos, datos, etc. Finalmente, lo que más le gustó fueron los algoritmos y la programación, y por ello estudia Matemáticas y Ciencias de la Computación.

Mateo Almodóvar, oro en la Olimpiada de Biología

Mateo Almodóvar estudia segundo de Bachillerato en el IES Carmen Martín Gaite en Moralzarzal, Madrid, y logró una medalla de oro en la pasada Olimpiada Nacional de Biología. Esto le convirtió en uno de los cuatro jóvenes del equipo español para representar a España en la próxima Olimpiada Internacional de Biología, que está previsto que se celebre en Lisboa del 18 al 25 de julio. "Los españoles hemos tenido suerte porque somos los únicos a los que nos dan permiso para entrar en Lisboa”, cuenta Mateo.

La Olimpiada Nacional de Biología consiste en 75 preguntas además de varias pruebas prácticas de disección, sobre las que Mateo opina que son interesantes, pero no bonitas, y añade que la disección de la trucha ha sido lo que más reparo le ha dado. Su pasión por la biología le viene de sangre porque sus padres son biólogos. Sin embargo, hasta hace poco no tenía claro si quería dedicarse a la biología. "Hace un par de años nos fuimos a Costa Rica, un viaje para ver animales, aquello me encantó y cuando volvimos me despertó el interés de buscar qué tenía cerca de mi casa", explica Mateo.