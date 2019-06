Ignacio Aguado: "No es lo mismo una abstención del PSOE en Madrid que la de Cs para el Gobierno nacional"

REPETICIÓN ELECTORAL: "Espero que no tenga que darse y apelo para ello a la responsabilidad de VOX. Nosotros en 2015 teníamos más votos que VOX y no exigimos ninguna responsabilidad de Gobierno, nos limitamos a facilitar el Gobierno y luego fuimos muy duros".

POSIBILIDAD DE UNA ABSTENCIÓN DEL PSOE: "No creo que el PSOE se abstenga en la Comunidad porque eso sería hacer lo contrario a lo que vienen diciendo que van a hacer como es bajar impuestos, pedirle a Sánchez que aplique el 155 o que defienda otro modelo educativo". Defiende que "no es lo mismo la abstención del PSOE que permitiría bajar impuestos que la abstención de Sánchez que sería poner en marcha el Gobierno de Sánchez que es con lo que no estamos de acuerdo".

GOBIERNO QUE QUIEREN PONER EN MARCHA: Aguado asegura que su propósito es "formar una Coalición de Gobierno con el PP que ponga en marcha todas las medidas que quedaron pendientes en la pasada legislatura y después que el resto de formaciones decidan".

¿FIRMAR UN ACUERDO CON VOX?: "No vamos a firmar un documento con Vox. Nosotros no frivolizamos con la violencia machista, no atacamos al colectivo LGTB y no estigmatizamos a los inmigrantes".