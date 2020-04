Pepe Álvarez: "La EPA no refleja ni de lejos la situación del empleo hoy en nuestro país"

Pepe Álvarez opina que "esta EPA no refleja ni de lejos la situación del empleo hoy en nuestro país" y que está hecha solo con una parte muy pequeña de los efectos del Covid-19. Cree que no vamos a tener resultados fiables hasta que las empresas no se vuelvan a poner en marcha. Comenta también que "hay que flexibilizar los ERTEs y adaptar a la capacidad que tengan las empresas de poder reincorporar los trabajadores a sus puestos de trabajo.

Por otro lado, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, opina también que no refleja la situación real y asegura que "hay que esperar a los datos del mes de abril".

Sobre la negociación para que los trabajadores y las empresas puedan seguir acogiéndose a los ERTEs una vez que se inicie la desescalada, dice que "en ningún momento el ERTE se puede asociar a una fecha cierta".

