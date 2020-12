Carmen Maura: "Ahora cuando un niño quiere ser actor los padres están encantados, antes no"

Carmen Maura presenta en Más de uno la obra de teatro 'La Golondrina' en la que ella es protagonista de la función que se encontrará disponible hasta el 10 de enero en el Teatro Infanta Isabel de Madrid.

Sobre su pasado y sus inicios en los teatros dice que se alegra de haber tomado esa decisión en su día "sino nose cómo vería mi vida" y recuerda que no fue fácil emprender ese camino. "Ahora cuando un niño quiere ser actor los padres están encantados, antes no", confiesa la actriz. De cara al futuro dice que seguirá trabajando "porque me da mucha vida, es como una vitamina".

Además, cuenta la experiencia de su paso por la televisión. "Ni loca lo volvería a hacer", pero que en ese momento "era mejor hacer algo que no hacerlo".