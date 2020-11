Ana Milán: "En 'By Ana Milán' todo lo que parece increíble es verdad"

La actriz Ana Milán viene a Más de uno para presentar su nuevo trabajo para Atresplayer premium, 'By Ana Milán', se trata de una serie compuesta por 8 capítulos de 25 minutos.

Asegura que lo más increíble que sucede en la serie, lo que parece que es ficción, es real, son cosas que realmente ha vivido y considera que "sería de locos no hacer una segunda temporada". Afirma que no podría haber hecho 'By Ana Milán' sin su director Rómulo, "es un capitán de barco alucinante", dice. "Yo solo me he dedicado a protagonizar, pero estoy rodeada de unos actorazos tan impresionantes, tan buenos, que me han quitado el protagonismo, cabronazos", añade bromeando.

Asimismo, comenta que "para hacer de mala tienes que ser buena, porque los personajes te hacen de espejo y eres buena disfrutas mucho haciendo las malas". Por ello, reconoce que ella no sabe hacer de buena y siempre interpreta a personajes malos". Y Carlos Alsina rechaza un papel en la serie.

"Me gustaría tener un consultorio"

Milán sostiene que le gustaría tener un consultorio, "me gustaría que la gente me llamara y me contara sus movidas". Porque considera que escucha muy bien y no tiene capacidad de juicio, también cree que da muy buenos consejos y lo demuestra sugiriéndole a Alsina que si tiene problemas de liquidez se lo pida a sus guionistas.

La vez que se hizo pasar por Silvia Jato

Por otro lado, confiesa la vez que se hizo pasar por Silvia Jato. Explica que una vez le "recogió un señor con un coche estupendo" para llevarla a una entrega de premios que ella presentaba. Entonces en el coche le empezó a decir durante todo el camino lo maravillosa que era, que era el rostro más importante de la televisión de este país... y cuando estaban llegando le pidió un autógrafo y la llamó Silvia Jato, "fui incapaz de volverlo a la realidad", dice.