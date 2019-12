Alberto Chicote y Cristina Pedroche hablan en Más de uno de las Campanadas: "Llevo todo el año trabajando en el vestido"

CAMPANADAS 2019

Alberto Chicote y Cristina Pedroche vienen a Más de uno para hablarnos de las Campanadas, "por el despliegue que tenemos montado parece que se van a retransmitir los Goya", dice el chef. Además, la presentadora no adelanta nada de su vestido, pero sí comenta que le gusta "poner el listón tan alto que pienso que el año que viene por mucho que me esmere no va a ser tan especial".