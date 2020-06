El dilema: ¿Debe el dueño de un bar abroncar a sus clientes si se saltan las medidas de seguridad?

Sergio del Molino y Edu Galán resuelve en en Más de uno los conflictos internos de los oyentes, como el de una mujer que plantea qué hacer cuando los clientes se saltan las medidas de seguridad en un bar.

con sergio del molino y edu galán

Edu Galán propone que tiene que reprender a los clientes pero de manera graciosa, para no ahuyentarlos. Además, Sergio del Molino considera que los dueños de los bares no son policías, por lo que tienen que apelar a la responsabiliad de la gente.

Por otro lado, otra oyente se pregunta si debe decirle a sus vecinos que le pongan las mascarillas a los niños, aunque no sea obligatorio. Edu dice que lo mejor es engañarlos.