El dilema: "¿Hay que aprovechar la cuarentena para eliminar deportes inútiles?"

Edu Galán y Sergio del Molino responden en Más de uno a las dudas morales de los oyentes que surgen ahora durante la cuarentena.

con sergio del molino y edu galán

Un oyente se pregunta si debe reprocharle a los peatones que invadan el carril bici. Sergio cree que "hay que resignarse en favor de la convivencia, ya tendrá tiempo de gritarles e increparles cuando volvamos a la nueva normalidad".

Mientras que Edu considera que esta crisis va a terminar con el uso del deporte indiscriminado. "Dejemos las bicicletas, no hace falta tanto deporte", apunta y sostiene que "hay que aprovechar para eliminar deportes inútiles, como el bádminton".

Edu Galán plantea su propia duda moral, ¿debería llamar la atención a la gente que se puso a bailar con la música que puso un vecino DJ? A lo que Sergio del Molino dice que se lo debe permitir.