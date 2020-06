El dilema: ¿Debemos decirle algo al amigo espabilado que se queda con las vueltas de todos?

Un oyente expone un caso que le ha pasado con sus amigos. Fueron a un restaurante, pagaron entre todos y llegó un espabilado que se queda con la vuelta de todos y deja un euro de propina. Por lo que pregunta a nuestros referentes morales, Sergio del Molino y Edu Galán si debería haberle dicho algo o hizo bien callándose.

Sergio del Molino cree que no se debe decirle nada nunca más, "es motivo para romper la amistad", dice "lo mejor es cortar esa relación por lo sano, haciéndole el vacío". Asimismo, cree que es "de muy mal gusto" no pelearse por pagar. Edu Galán está de acuerdo con Sergio en lo de que no se puede eliminar el forcejeo pagar la cuenta, pero también asegura que en cantidades pequeñas prefiere que un amigo le robe el dinero a que se lo pida.

Por otro lado, reciben un mensaje de Sócrates, que ha sido condenado a muerte por crímenes que no cometió. ¿Debe aceptar la fatalidad de su destino? Sergio y Edu consideran que fue "un poco patán" en el juicio, por lo que sí debe aceptar su sino.