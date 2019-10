El dilema: ¿Se puede hacer en el trabajo gestiones personales?

¿Se pueden hacer en el trabajo gestiones personales?

Edu defiende que no, "bajo ninguna circunstancia, y menos aquellas que puedes hacer en casa". Por el contrario, Sergio asegura que sí, ya que la empresa no tiene ningún problema en molestarte en tu tiempo libre o propone poner una barrera tajante entre la vida personal y el trabajo.

¿Si alguien se equivoca al coger el pan de la mesa, haces tú lo mismo, o te quedas sin comer pan?

Edu dice que en las bodas no se debe comer pan, "no lo toquen", recomienda. Aunque Sergio explica que "es duro no comer pan en las bodas, porque es lo mejor del menú" y confirma que deberías "hacerte con un pan sea como sea, acapara todos los que puedas".

¿Se puede sacrificar una amistad por amor?

Sergio explica que "si te gusta y te están tirando los trastos, adelante" porque "si tu amiga era tan amiga, te lo perdona". Mientras que Edu opina que siempre hay que escoger a tu amiga antes que a una pareja.

