José Antonio Iniesta: "Los mayas hablan de abrir la caja de sus tesoros"

Lo primero que quiere aclararnos Iniesta es que los mayas no anunciaron nunca la llegada del fin del mundo, se trata de un bulo que no se sabe exactamente de donde salió pero ellos no fueron. Nada de estas profecías que les atribuyen aparece en los documentos que tenemos a día de hoy de los Mayas.

Toda la cosmovisión de los Mayas se basa en ciclos repetitivos y según las investigaciones de José Antonio Iniesta están a punto de abrir la caja de sus tesoros, de su sabiduría y sus verdades.

Con esto vamos a descubrir un universo Maya y unos conocimientos sobre ellos que hasta ahora desconocíamos.