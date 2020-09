Dani Rovira habla de su curación: "He tenido días malísimos"

El pasado mes de agosto Dani Rovira anunció en sus redes sociales que por fin había superado el cáncer después de seis meses de lucha: "Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¡Estoy curado!". Un camino que no ha sido fácil, en el que reconoce que ha tenido "días malísimos" en los que ha aprendido y le han ayudado a ver la vida de otra manera.

"Estoy hasta un poquito mejor y más fuerte que antes de que empezara el calvario este", reconoce en La rosa de los vientos. Ahora que ya puede "cantar victoria", el actor asegura que contratiempos como este "te resitúan y te reconstruyen el alma".

Dani Rovira asegura que no ha visto la muerte "ni de lejos", aunque sí ha sido precavido y se ha protegido del coronavirus porque si lo hubiera cogido, asegura, "se habría complicado la cosa". "No he vivido con miedo pero sí con mucho respeto", confiesa.

En estos seis meses lucha contra el Linfoma de Hodgkin, su visión de la vida y su forma de afrontarla ha cambiado: "Te cambian las prioridades. Ahora tengo la percepción de que tengo toda la vida por delante. Es una suerte el vivir aquí y ahora".

Respecto a cómo ha vivido el confinamiento, Dani Rovira explica que le ayudó a no sentir que era el único que había parado ni llegó a tener la sensación de que se estaba perdiendo nada porque "el mundo entero había parado". Aún así, declara que ha estado "bastante aislado" y se protegió "bastante de la mala energía" que dominaba las redes sociales y los medios de comunicación.

A este respecto, lamenta que "había mucha toxicidad" y critica que no le parece "lícito comercializar el dolor y la enfermedad" para buscar audiencia.

Sin embargo, reconoce que las redes sociales le han servido para contar a sus seguidores el proceso de recuperación "sin frivolizar pero con sentido del humor", algo que, insiste, "es un tratamiento alternativo maravilloso" y ha servido de ayuda a otras personas que también atravesaban momentos complicados. "El poder ver mi seguimiento les daba muchísimo ánimo", apuntilla.

Por último, el actor se muestra agradecido y "encantado" con sus compañeros de profesión, que no han parado de ofrecerle proyectos y han apostado por él"para cuando estuviera curado". Además, adelanta que hace unas semanas comenzó a rodar una película en Grecia y el próximo año tiene por delante tres proyectos "maravillosos".