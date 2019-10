Dani Mateo: "La violencia es lo más contrario que existe a la inteligencia"

Dani Mateo nos habla de su trabajo en El Intermedio, donde asevera, "no falsean datos". Otra cosa, añade Mateo, es que "te puede gustar más o menos el comentario de El Gran Wyoming". Y lamenta que España "esté siempre tan cabreado, porque hacemos mejor el humor que el amor".

Sobre el conflicto de marras con la bandera española, asegura, "las banderas ya me gustaban, pero ahora… tengo una alergia absoluta a las banderas". "Cuando se mata por un trozo de tela a un ser humano me vuelvo loco", lamenta. Sobre los avistamientos y el misterio, Mateo asegura: "I want to believe".