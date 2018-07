El Monaguillo imitará a Antonio Banderas esta noche en 'Tu cara me suena'

nuevo invitado en el programa

Tu cara me suena contará con la participación estelar del humorista y presentador de La Parroquia en Onda Cero Sergio Fernández 'El Monaguillo', que imitará al laureado y querido Antonio Banderas. No te pierdas esta noche un nuevo programa de 'Tu cara me suena', a las 22:00 horas en Antena 3.