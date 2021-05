El Norte de Lucas: El viejo sueño de Esquerra se ha cumplido

El viejo sueño de Esquerra cumplido, un Gobierno autonómico en la España opresora. Pere Aragonés nombrado presidente de la Generalitat. La libertad del territorio, la vieja ensoñación nacionalista que confunde el país con su gente, que levanta muros en nombre de una idea que ponen por encima de su pueblo como si fuese una aspiración colectiva y no lo es, cada vez menos.

He imaginado a Junqueras mascando que habría sido el presidente si no hubiera traspasado la línea de la sedición, y después recordaba "la independencia no sale en el código penal, no es un delito". La sedición sí es delito y la sentencia fue emitida por el Tribunal de Justicia.

Pedro Sánchez muestra cierta cojera desde la derrota en Madrid. A ver cómo gestiona la que parece inevitable firma de los indultos. El ex ministro Illa hoy con Alsina lo ha dejado caer "Siempre he defendido que estas personas no tienen derecho a ningún privilegio pero tampoco a ningún perjuicio".

El lío diplomático

La embajadora de Marruecos mantiene su desafío en el campo diplómatico. La calma es condicionada, "nos montan la que nos montan y además esperan que se haga lo que quieren" ¿Quién tomó la decisión de traer al líder polisario en secreto?

Nadie ha aclarado por qué se quiebran los protocolos con AstraZeneca. El Gobierno sigue sin explicarlo. Desde Castilla y León van a pedir el consentimiento informado en los dos casos. La única consecuencia de esto es sembrar más dudas en cuanto a las vacunas.