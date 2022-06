El Norte de Lucas: "Las ventajas del cambio en el Sáhara no sabemos cuáles son; los inconvenientes cómo los estamos viendo"

Hay alguien que sepa la razón de Pedro Sánchez a cambiar la política respecto al Sáhara? Que se ponga en contacto con nosotros. No sabemos la razón ni sus ventajas pero cómo estamos viendo sus inconvenientes y consecuencias.

Se empezaron a entrever con la división interna en el Gobierno. El día dos cuando Argelia sacó a España de los clientes preferentes del gas. El día tres con la decisión marroquí de quitar la palabra a Sánchez y no abrir las fronteras en Ceuta y Melilla y ahora resulta que Argelia rompe relaciones amistosas y las comerciales. Sus bancos suspenden el pago de importaciones y exportaciones. El Gobierno reacciona con advertencias poco sutiles a Argelia que no parece vayan a ayudar.

La Unión Europea se ha mostrado descontenta con la reacción argelina y han pedido que revisen su decisión. Mientras el Gobierno español que no ha querido prever el desastre asegura querer recuperar la normalidad para no tener que tomar "ninguna medida de represalia" y que no nos tengamos que ver en los tribunales.

Desde el PSOE tildan a Feijóo como incendiario en este asunto de política exterior. Una materia en la que la oposición tradicionalmente no ha mostrado discordancia. Pero hasta sus socios se muestran contrarios a la postura, ellos no son incendiarios.