Esto va por barrios. Ahora, los nuevos contratos que ha llevado a Anticorrupción la Comunidad de Madrid son los que se ha puesto a investigar la Fiscalía. Hasta 13 de ellos afectarían al Gobierno. Me temo que el desfile no ha hecho más que echar a andar.

En Mariúpol solo queda ruina y dolor. La matanza rusa podría superar a la de Guernica. Rusia pretende hacerse con todo el sur del país, desde Donbás a Moldavia, cuya región estaría entre sus últimos objetivos.

Mientras tanto, en los mundos de yupi de la democracia española, Podemos sigue difundiendo mensajes de paz y amor. La ministra Belarra mantiene la matraca entre buenista e interesada de que la solución no es armar a Ucrania, sino hablar con Putin (...) ¿Por qué armar a una mujer que ha sido violada es aumentar la escalada de violencia? ¿Tiene que dejarse violar o tratar con el violador? Ese es el dilema, lo demás son antibelicismos de guardería, que en Podemos son incapaces de calibrar, o calibran y se colocan del lado del agresor.

Me sigo preguntando si tanto irrita que un Gobierno rompa la verdad del pacifismo. ¿Por qué no lo abandona de una vez? ¿A qué espera para irse? No se lo dice Margarita Robles, que se aplica con toda la sorna la educación.

¿Por qué esta izquierda tan sensible a la paz como Bildu, ERC y la CUP no forma una comisión que vaya a Moscú a convencer a Putin para parar la guerra?