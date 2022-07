El Norte de Lucas: "¿Puede dar lecciones la ex directora de un periódico que justificaba lo que llamaba lucha armada de ETA?"

Ya pasó el debate. Quedó el giro a la izquierda y se abre otra trifulca a cuentas del poder judicial y la reforma de la reforma de la reforma del Gobierno. Un trabalenguas sanchista. La modificación de la ley del poder judicial que modifica otra que hace un año planteó el PSOE.

Pero hay otro asunto aparte de esta contrarreforma. Una frase de Sánchez al hilo de sus medidas. Habló de impuestos a los beneficios de las energéticas y de la banca. Hoy esa decisión se ha convertido en un debate. Abrir el debate. Lo de ayer entonces no era anunciar medidas, sino abrir el debate. Quizá cobre un sentido distinto lo que ha dicho Teresa Ribera a Alsina. "Lo que se pretende", dice, no lo que ha decidido. A ver si ahora resulta que lo de ayer era una pretensión y no un objetivo de obligado cumplimiento.

Pedro Sánchez sale en defensa de la transición. Todavía estamos en estas. Mañana sale la ley de memoria democrática que prolonga el franquismo hasta Felipe González. EL grupo que lo ha conseguido Bildu ha lamentado el daño hecho por ETA a las víctimas. Podían pedir que aclaren los 390 crímenes sin aclarar. Y lamentan, no condenan. En la misma sesión, la portavoz Mertxe Aizpurua habla de un entramado político, mediático, etc. para crear un relato sobre ellos ¿Los 960 asesinatos de ETA son un castillo de naipes? ¿De qué habla la ex directora de un periódico que recogía y amparaba y justificaba lo que llamaba lucha armada de ETA? ¿Puede dar alguien así lecciones de algo?