El Norte de Lucas: "Lo corta que era la ayuda de 500 millones a transportistas que ahora es siete veces más"

Queremos medidas, no titulares. Porque muchas personas y sectores de la sociedad lo están pasando mal. Esto no se ha oído en la carretera sino mucho más arriba. El Gobierno lo ha comprendido. Lo que empezó siendo un pulso de fachas, ahora las ministras Maroto y Montero se dan cuenta que es importante llegar a un acuerdo en la mesa de negociación. Hablan de ayudas directas para que el precio del combustible baje. Medidas eficaces y no titulares, dice María Jesús Montero.

El anuncio de Raquel Sánchez hace unos días estaba más cerca del titular que de ser eficaz. Hasta hoy. Ahora están reunidas con los transportistas. Y siguen, no se van a levantar hasta llegar a un acuerdo, dicen. Proponiendo lo que el lunes no se podía. Para hacerse una idea de lo corto que se quedó el Gobierno el lunes con los 500 millones, que suponían 4 céntimos, ahora se multiplican por 7.

Zelensky denuncia que Rusia utiliza armas químicas. El día que se cumple un mes de la invasión y la reacción de la OTAN que hoy promete el apoyo hasta el límite de la intervención y la advertencia a China para que se mantenga neutral. Y las voces advierten a Rusia del uso de armas químicas. Desde la OTAN, también Biden desde EEUU.

Josep Borrell ha transmitido que la estrategia de Rusia es la de abrirse un corredor en el sur hacia el Mar Negro y rodear la costa. Así aislaría a Ucrania del mar. En ese momento es cuando se sentaría a negociar. Pero hay crímenes. Crímenes de guerra.