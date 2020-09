El norte de Lucas: La conjura de los del independentismo

Seis meses que la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia. Esto del coronavirus y estamos en España a día de hoy en los 2 000 183 nuevos positivos. Más de 4700 en las últimas 24 horas. La segunda oleada del coronavirus. Y créanme. Podemos hablar de eso exactamente de segunda oleada. Viene con esos crecimientos, pero también confinamiento en Torrelavega, en Cantabria, en Galicia o Baleares y con Melilla estudiando solicitar el estado de alarma. Así estamos. Esta. Esta es una primera mirada de amplio espectro general que ahora detallaremos en este 11 de septiembre, que, por otra parte, nos brinda reflejos de celebraciones de tono y proyección distintos, pero que confluyen en la fecha para unos muchos en todo el mundo.

Evoca un trauma dramático e invita a honrar y recordar a los muertos. 11-S Nueva York.

Llegado antes desde antes grey ahorrándose para otros folly brevemente nuevamente aquí más cerca el 11 de septiembre evoca un drama bélico, una derrota europea e invita y les invita a quienes esto bocana re impulsar ensoñaciones supremacistas.

La diada independentista más que nunca tiene sentido que sea una diada nacional reivindicativa. Por qué seguimos teniendo presos políticos y exiliados y porque lejos de frenar la represión, la represión continúa.

Nos conjuramos para encontrar una solución democrática al conflicto político basada en la amnistía y el derecho a la autodeterminación. La conjura de los del independentismo el 11 de septiembre, la diada más extraña que sirve para constatar aquí en España y con respecto al resto de Cataluña, que la realidad sigue sin cuarteada y mucho menos recortar las ensoñaciones del independentismo. Lo más hiriente, lo más siguiente, al menos para quienes somos capaces de ver que en el mundo hay verdaderas dictaduras con represión y crímenes verdaderos y presos políticos de verdad que no están propinar que incluso en algún caso hemos vivido dictaduras así como la franquista. Lo siguiente, digo quizás sea la lamentable banalización, la frivolidad con que estos pijos revenido, esta élite independentista, burguesa o pequeño burguesa que no ve más allá de las fronteras, se quiere levantar, maneja términos como dictadura, represión o presos políticos. Estas víctimas de la represión por la mañana que muñe, por la tarde pactos con el gobierno opresor y el fin de semana se van a disfrutar de la casita en el campo de la dictadura. Insultan a quien en cualquier lugar del mundo y a lo largo de la historia se ha jugado de verdad la vida frente a los tiranos.

Hemos tenido noticias de dos días de que ha habido un percance en estas pruebas. Eso significa que si eso funciona, porque lo principal es garantizar que una vacuna es eficaz y funciona con criterios de seguridad. Hay otros seis Schumi y muchos irrupciones. Pensamos que vamos a ver cómo evoluciona las cosas hacia finales de este año. Principios que viene. Todavía estamos en disposición indisposición si las cosas funcionan bien. Insisto, porque certeza absoluta no hay ninguna. Si las cosas funcionan bien. Hemos empezado a tener en Europa dosis de vacunas.

Bueno, el ministro en Televisión Española esta mañana el gobierno sigue convencido de que tendremos vacuna al final de año que acaba de escucharlo sostener y no enmendalla. Mantiene un compromiso que resulta cada vez más difícil. Más aún si consideramos lo que ayer nos recordó la Organización Mundial de la Salud. El tiempo medio de gestación de una vacuna no son menos de 18 meses. Es normal que se produzcan situaciones como ha pasado con la con la vacuna británica, que hay algún problema en las pruebas con pacientes. Lo que no es normal es que una vacuna llegue en tres meses. Pero bueno, el gobierno español sostiene que podremos tener las primeras dosis a finales de este año. Quizá no quepa esperar otra disposición de un gobierno cuya ministra de Educación, Isabel CELAM, hacía hoy esta consideración acerca del trabajo realizado por el sector educativo y los padres en este nebuloso comienzo del curso escolar.

Y sobretodo, lo más llamativo es la forma en que, a su juicio, los niños enfrentan este tiempo nuevo trabajo que se ha realizado dentro de los centros educativos por parte de direcciones de los centros, por parte del profesorado, por parte incluso de padres que se han incorporado al trabajo de los centros. Es extraordinaria, digna de elogio, emocionante, con gran ilusión. Los niños están yendo como si fueran los Reyes Magos, la noche de los Reyes Magos, esperando al día siguiente para poder ir al colegio. Es realmente emocionante.

Es decir, el sigue el lío del día después de la derrota del gobierno en el Parlamento a cuenta de los remanentes a los ayuntamientos, se reaviva la polémica sobre la posibilidad de recorte salarial a los funcionarios, más aún con la inflación en negativo y comienzan gran parte de España la vendimia, que también estará marcada por la Kobi. De todo esto vamos a vamos a hablar hoy en La Brújula hay muchas más cosas.

Este 11 de septiembre que nos ha vuelto a situar ante el espejo de nuestra propia miseria moral en directo en las redes sociales como sociedad y como individuos. Son tres crías, tres niñas de 15 y 16 años, ya identificadas por la policía, que dejaron e insultaron a una pareja de inmigrantes en el Metro de Madrid. Ellos lo grabaron. Ha recorrido las redes sociales y ha provocado, como digo, la intervención policial identificada hasta de momento, quizás ya detenidos. Aún no tenemos confirmación.