Rafa Latorre opina sobre la polémica de Vinicius: "Tiene que soportar un acoso sistemático y masivo"

Hay una razón y es una razón poderosa por la que el racismo agrava determinados delitos. Es sencillo: un insulto racista es más grave que un insulto, igual que una agresión racista es más grave que otra agresión. A nadie le choca que así lo contemple el Código Penal así que no hará falta extenderse demasiado sobre ello y empezar a hacer disquisiciones sobre la deshumanización del individuo y otras circunstancias.

Un estrella del fútbol como Vinicius tiene que soportar la presión de la grada e incluso los puntuales excesos que se producen en un campo de fútbol, pero no un acoso sistemático y masivo que lo ridiculiza o lo veja por ser negro. No tiene que hacerlo, es más no debe hacerlo. Porque en ocasiones decir ‘no’ es un deber moral.

Esto es noticia más allá del deporte. Es más: es más noticia más allá de España y eso es terrible, porque los gritos racistas vienen profiriéndose desde hace tiempo, lo que llama al escándalo es culpar al que los recibe, y ahí hay diferentes complicidades empezando por una Liga de Fútbol que tiene que actuar para salvaguardar su dignidad y si no lo hace el presidente de LaLiga, Javier Tebas, porque no cree en ello o por lo que sea tienen que hacer que lo haga. Porque esto compromete a España, no sólo a su Liga.

La declaración ‘El racismo es normal en la Liga’ está hoy en The Guardian, en L`Equipe, en The Times. Vinicius ha recibido las palabras de solidaridad de Lula da Silva, de futbolistas de todo el mundo, desde Mbappe, gran rival, hasta el entrenador del Barça, Xavi Hernández, que creo que ha estado en este caso magnífico. El máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, se ha pronunciado recordando el protocolo contra el racismo. Ha invitado a los jugadores que se encuentren en estas situaciones a parar los partidos e, incluso, a retirarse del campo si estos hechos persisten.

Creo que los hechos han cobrado una dimensión suficiente como para que se dejen de hablar con lengua de trapo, esto de "bueno, es que van provocando" o que "siempre se ha insultado a los jugadores". Sí, claro. Alguien que canta:"Se va a morir el hijo de Mijatovic", como se cantaba, es un psicópata, pero es que hubo un tiempo en que los psicópatas iba al estadio a hacer la terapia. Parecía imposible terminar con eso y ya ven, se terminó. Hizo falta determinación, claro, que es lo que parece que ahora no existe, quizás porque Vinicius no sea una buena víctima.