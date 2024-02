El monólogo de las ocho: "La única certeza es que el ministro Marlaska no dimite"

En el día de la radio, por el que le felicitamos a usted que es quien dota de sentido a este medio. Porque nos soporta cada día con su paciencia y aunque es probable que no nos conozcamos personalmente, ya vamos teniendo una cierta intimidad. Hombre, ya sé yo que la radio de mañanas se escucha mucho y tiene mucho oyentes. Pero no me negará que la radio de la tarde-noche tiene una atmósfera más íntima.

Alguno de ustedes, la última voz que escuchan antes de dormir es la nuestra. Alguno con el pinganillo. Pero bueno ya es bastante discutible que la radio tenga franjas horarias porque usted ya puede escuchar lo que le da la gana cuando le da la gana en ondacero.es o en cualquiera de los medios digitales de Onda Cero. Sólo un dato. Ojo al dato. Con datos del 2022, España es el país de la UE con más empresas de radio (714) y personas trabajando en la radio, 5.550 empleados. En España la radio es muy importante.

Pero bueno usted habrá venido aquí a escuchar noticias y hoy, precisamente, en la antena de Onda Cero, en Más de Uno con Carlos Alsina, conocíamos una noticia en directo en la voz de una fuente directa.

Miren… de todas las omisiones y negligencias que condujeron al Estrecho a la situación en la que se encuentra la que exige una explicación más urgente es el desmantelamiento de la unidad de élite de la OCON. Anoche hablábamos tanto con expertos como Andros Lozanos, que estuvo largo tiempo investigando el narco en el Estrecho, como con el alcalde de Barbate, también con asociaciones de Guardias Civiles.

Interior no informó a la Fiscalía del desmantelamiento de la unidad de élite

Todo coinciden en su estupor, porque la OCON había ido incrementado las decomisiones de droga de forma exponencial. Es decir, que estaba funcionando. Y todos se preguntan por qué ha dejado de funcionar. Hoy sabemos que también se lo pregunta el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, porque Interior no informó a la Fiscalía del desmantelamiento de la unidad de élite.

Hoy sabemos también que un informe de Interior, no de un tercero, de Interior, reconocía que la flota del servicio marítimo de la Guardia Civil estaba muy envejecida y reunía las condiciones necesarias. Es un informe muy completo, por cuanto incluso relata cómo los narcos embisten las embarcaciones y de ahí el peligro que corren los agentes. Ese es un informe de Interior. Ahora Interior ha contado y así lo refleja Europa Press que la Guardia Civil cuenta con 13 patrulleras en Cádiz para la lucha contra el narco y que está renovando la flota con otras ocho.

Ya. Pero lo que dicen los guardias civiles de ayer es esto. Esto que contaba Agustín Leal, portavoz de JUCIL.

A esta hora la única certeza es que el ministro Marlaska no dimite. Sobre lo demás, ya ven ustedes, se cierne una densa neblina. Tampoco parece que lo vayan a cesar. No parece, digo. Hoy la portavoz Pilar Alegría hizo un defensa encendida de su compañero en el Consejo de Ministros.

Hoy hay gran indignación porque el PSC no han querido sumarse al minuto de silencio y ha impedido con su voto una declaración institucional de apoyo a los dos guardias civiles asesinados en Barbate. Fíjense que de los independentistas nadie espera ya nada… pero, vaya, el PSC… No dudo del sentimiento que alberga alguien como Salvador Illa respecto del asesinato de los dos guardias civiles. Sería como considerarlo un monstruo y yo no lo veo como tal. Alegan todo tipo de sutilezas respecto de por qué no votaron ninguno de los textos que se presentaron por parte de Ciudadanos y de Vox. Que si no son asuntos catalanes, que es una instrumentalización… Pero saben qué, cuando alguien se desmarca de una declaración contra cualquier otra violencia, pongamos la de género, toda sutileza desparece y los socialistas señalan coléricos al disidente. ¿A qué viene hoy entonces los remilgos?

Hay una decisión política de primer orden. Que es dónde quiere estar el presidente

Y ahora los gestos… Miren, hay una decisión política de primer orden. Que es dónde quiere estar el presidente. Dónde se requiere su presencia física. El fin de semana fue a los Goya. Bien. Es la gala anual de una industria muy importante. Es natural que vaya. Y es inexplicable que todavía no haya ido a Barbate. Sí, el tiempo de un presidente es escaso, de ahí que uno de sus cometidos es administrarlo. En caso de conflicto ha de resolver, que es lo prioritario. Adolfo Suárez solía decir aquello de: cuando te encuentres en una encrucijada de caminos elige el más difícil porque al menos sabrás que no ha sido la pereza la que ha elegido por ti. Es verdad que en Barbate no le iba a decir: presi, te queremos, eres un icono. Pero, a veces en el sueldo van algunas incomodidades.

Uno de los testimonios más desgarradores lo escuchábamos en Espejo Público. Es de una madre. La madre de Miguel Ángel González, que junto a su compañero David Pérez ha sido asesinado por la embestida de una narcolancha en Barbate. Enviaba este mensaje a Espejo Público de Antena 3.

La campaña gallega entra en la recta final ya completamente desquiciada.

La campaña gallega entra en la recta final ya completamente desquiciada. Les hemos hablado mucho de los patinazos y los mensajes desconcertantes del PP, pero hoy ya el Gobierno y sus terminales se han llenado de balón. Las maniobras deben ser discretas, si no no funcionan. Como se le vean las costuras… terminas beneficiando a quien quieres perjudicar. Es que hoy la cosa llega a la parodia, porque en la Ser le han preguntado a Marta Rovira, que es un prófuga como Puigdemont, y esta ha dicho que el PP ha querido negociar con Esquerra. Pero vamos a ver, ¿de verdad hay que recordar que Alberto Núñez Feijóo se presento a una investidura, que quiso hablar con todos los grupos excepto con Bildu y que el resultado es conocido? Feijóo hoy está en la oposición y Sánchez es presidente porque está dispuesto a ceder en todo lo que le han pedido Esquerra, Junts… y también Bildu.

Es que sólo falta por salir Arnaldo Otegi a decir que Feijóo ha tratado de seducirle. A ver si así arañan los suficientes votos como para impedir la mayoría absoluta del PP e investir a la nacionalista Ana Pontón presidenta de la Xunta de Galicia. Que esa es otra. Que es el PSOE ha pasado de tener a todos los independentistas como socios minoritarios, a ser el socio minoritario de los nacionalistas. Que esa es otra.

