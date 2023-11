El monólogo de las ocho: "Sánchez no tiene problemas en España como para jugar a la diplomacia megalómana"

El enfado de Israel con España es monumental y ya tiene las primeras consecuencias diplomáticas. Israel ha llamado la embajadora española para mantener una “dura conversación de reprimenda” a raíz de las “falsas afirmaciones” del presidente del Gobierno. Esta es la primera consecuencia del primer viaje al exterior de Sánchez en su nuevo mandato. Lo que ha hecho Sánchez es de un oportunismo obsceno, porque ha tenido un rapto de megalomanía el mismo día y en el mismo lugar en que se iba a producir la liberación de un grupo de rehenes secuestrados por Hamás.

Esto también lo destaca la prensa israelí, que certifica que Sánchez no va a solucionar las secular crisis en Oriente Próximo, lo que va a hacer es debilitar a España, que dada la composición de su gobierno, con ministros que llaman derecho a la resistencia a los asesinatos de Hamas, no es el actor más creíble para liderar una iniciativa diplomática en Israel.

Igual es que Sánchez ha ido al preestreno de Napoleón y se ha metido en el personaje

¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues un rapto de megalomanía, igual es que Sánchez ha ido al preestreno de Napoleón y se ha metido en el personaje. A ver si les damos algo de contexto. Pedro Sánchez tiene en su gobierno a ministros que se cuentan entre los pocos que votaron 'no' a un comunicado de condena de los masacre terrorista del 7 de octubre. Esto no ha sido el problema en este viaje, porque Israel estaba dispuesto a entender que la configuración de su gobierno es complicada.

Primero dispensó una serie de simplezas sobre la paz coronadas con una comparación alucinada con ETA. Cuando Hamás ha matado en un solo día el doble que ETA en toda su historia. Pero, no sólo es una cuestión de cantidad: es que Hamás es la vanguardia terrorista de Irán, que tiene la intención declarada de borrar del mapa al Estado de Israel. Luego en el paso de Rafah y el lugar es importante, ha decidido que iba a anunciar algo allí.

El lugar es importante y el momento también. Una operación muy delicada y que en Israel está provocando un desgarro en su opinión pública Se trata de la primera liberación de rehenes tras el acuerdo auspiciado por Qatar. Hamás ha liberado a 25 personas que permanecían secuestradas desde hace 50 días. Israel entrega a cambio a medio centenar de presos palestinos. Esto en cuanto al momento, pero ahora vamos con el fondo. Sánchez no propone nada original.

El Estado Palestino sólo fue una posibilidad desde el nacimiento del Estado de Israel. Es que en la resolución 181 de la ONU, en 1947, ya se establece la solución de la partición en dos estados. Fueron los estados árabes los que rechazaron esa solución y emprendieron una guerra para echar a los judíos al mar. Perdieron. Luego vinieron otras tantas. 1967, 1973, la solución de dos estados ha estado sobre la mesa de negociación siempre. El movimiento nacional palestino ha rechazado cuatro veces a lo largo de su hisotoria las ofertas de creación de un Estado palestino. Las más recientes en 2000 y 2008.

El problema no es ese, sino más bien todo lo demás: la vuelta de los refugiados, la capitalidad de Jerusalén o los límites territoriales de los territorios palestinos. Pero, Sánchez esto o lo ignora o quiere ignorar y por eso dispensa toda una serie de simplezas que llegan al paroxismo con su comparación con ETA.

Y es que además, España es un actor minúsculo sin capacidad para liderar ninguna respuesta, aunque solo sea porque en su gobierno mantiene a ministros que considera que Israel es un Estado Genocida o que el día 7 de octubre cuando se producían los asesinatos de familias, bebés incluidos, decapitaciones, violaciones y secuestros clamaban porque Palestina tenía derecho a la resistencia.

Es que además Sánchez no tiene problemas en España como para dedicarse a jugar a la diplomacia megalómana

Es que además Sánchez no tiene problemas en España como para dedicarse a jugar a la diplomacia megalómana. En cuanto a la política doméstica. Nuevo capítulo de la ofensiva del Gobierno contra los jueces. En forma de querella presentada por Sumar contra el CGPJ por oponerse a la ley de amnistía. Esto es lo que Sumar llamaría lawfare contra los jueces. El vocal que representa al Consejo antes las instituciones internacionales denuncia ante el comisario Didier Reynders en particular y al resto de entidades europeas que se trata de un «linchamiento». Aquí lo asombroso es la reacción de Félix Bolaños, que el miércoles se reunirá con Reynders para explicarle la ley de amnistía. (Un paréntesis: si esta es una cuestión interna de España… por qué no se ahorra el viaje. ¿No será que sí hay una comprensible inquietud por el Estado de Derecho en Bruselas? Estábamos con la reacción de Bolaños que se desentiende de ese partido del que usted me habla.

Evidentemente la querella no va a llegar a nada en el Supremo, pero forma parte de una estrategia de descrédito contra todo el que se atreve a contradecir los planes del Gobierno para procurarle impunidad a sus socios parlamentarios. Claro que en realidad para desmontar todo el argumentario del Gobierno ya se basta sólo el propio Gobierno. Es que ha debutado con gloria un ministro que promete deparar grandes momentos. El locuaz Óscar Puente parece que se propuesto demoler toda la exposición de motivos de la ley de amnistía que con tanto esmero ayudaron a redactar los abogados de Puigdemont. Con ministros así, no hace falta oposición.

Y el terremoto político del día tiene su epicentro en el País Vasco, porque el PNV ha decidido prescindir de Iñigo Urkullu y no le propondrá candidato a las elecciones vascas de 2024. Así que el lehendakari actual no será candidato a seguir siendo lehendakari. Esto sorprende para quien no conozca la naturaleza del PNV, que es un partido que traza una división muy clara entre el gobierno y el partido. La decisión adoptada por la dirección de Andoni Ortuzar, y adelantada por El Correo, cierra los 11 años de liderazgo institucional de Urkullu, que llegó a Ajuria Enea después del breve mandato de Patxi López. El sistema de elección del candidato del PNV arranca con una propuesta de la dirección que se somete al criterio de las juntas municipales del partido. Los entes locales, además, tienen la posibilidad de incorporar nuevos nombres.

