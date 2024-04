El monólogo de las ocho: "Sánchez y Puente se han instalado un espejito mágico pagado por los españoles"

A algunos les durará todavía el enfado por el maldito tiempo que le ha arruinado la escapada a la playa o la procesión. Pero ahora vienen las buenas noticias y son muy buenas. Llevamos meses asustándoles con la sequía. No era penosos augurios, las restricciones estaban siendo severas en Cataluña y Andalucía. Pues voilá! Las persistentes lluvias de estos días han obligado incluso a vaciar algunos embalses.

Las marismas de Doñana en Huelva se han llenado de agua. El paisaje de este parque único ha cambiado por completo en tan sólo unos días. Zonas que estaban completamente secas. La subida del nivel del agua es visible, por ejemplo, en la laguna La Madre de las Marismas, junto a la aldea de El Rocío. No ha sido el beneficiado por el maná del cielo, el parque de Doñana. Hay cuencas que se han recuperado casi por completo. Y hablamos de algunas de las más necesitadas que son las del Sur.

La lluvia ha sido por tanto una bendición, porque viene a paliar no el principal problema que tiene hoy España, sí quizás el más urgente. Mañana conoceremos los niveles de agua embalsada. Serán un buen dato, excepto en un lugar, que es Cataluña, donde apenas habrá subido un 1%. Andalucía sí habrá visto su situación muy aliviada. Tanto que el presidente andaluz Juanma Moreno anuncia que ya no será necesario acarrear barcos con agua para el consumo de los andaluces. A ver si lo que tendrá que ocurrir es que se articule la solidaridad interterritorial para ayudar a los compatriotas catalanes. Sin necesidad de que vayan hombres de negro a fiscalizar cómo se gastan el agua, por supuesto.

Es cierto que las fronteras de la campaña electoral son ya más difusas que las líneas rojas que Pedro Sánchez dibuja en el suelo

Más previsiones para esta semana de la reentré… El viernes comienza la campaña en el País Vasco. ¿Ah, es que no había empezado ya? Es cierto que las fronteras de la campaña electoral son ya más difusas que las líneas rojas que Pedro Sánchez dibuja en el suelo. Son elecciones cruciales, que según las encuestas podría certificar que Bildu ha arrebatado al PNV la hegemonía tras años y años de ser el partido-régimen.

La otra previsión es que arrancan las comisiones parlamentarias por las mordidas de las mascarillas en la pandemia. Van a ser dos bolas de demolición. Una dirigida desde el Senado contra el Gobierno de Sánchez y la otra desde el Congreso seguramente contra el Gobierno de Ayuso contra la que el Consejo de Ministros se ha transmutado en oposición. Fíjense que el PSOE madrileño quiere personarse como acusación popular en la causa que se sigue contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Imagínense el PSOE personándose contra cualquier particular que tiene un problema con Hacienda. Lo que dicen es que el asunto tiene “interés general” y causa “alarma social” entre los ciudadanos. Lo cierto es que quieren acceso a datos de la investigación para seguir surtiendo a los medios afines. De negocios de un particular, incluso de aquellos anteriores a su relación con Ayuso.

En cuanto al PP ya ha señalado a su pieza de caza. Lo decía Borja Sémper, portavoz.

La entrevista que ha marcado hoy la agenda informativa, una vez más en Onda Cero, el ministro Óscar Puente sobre lo divino y lo humano. Ya saben que es el portavoz oficioso de este Gobierno y el que se expresa con verbo más rotundo sobre los más diversos asuntos. En primer lugar una información de servicio. El AVE a Vigo. Se suponía que ya tenía que haber llegado. Todavía no lo ha hecho. ¿Por qué? Pues el ministro se sacude la responsabilidad, dice que el problema es el mismo que ha soliviantado al asturiano Barbón. Que Talgo se ha retrasado y que le dice que es cuestión de días.

Y se recrudece la guerra con Ouigo. Ya saben que con su habitual sutileza y sus maneras exquisitas, el ministro amenazó con subirle el canon que abonan a ADIF. Como si uno pudiera ventilar así estos asuntos. ¿Qué está ocurriendo? Pues dice que Ouigo está haciendo dumping, es decir, que está vendiendo billetes por debajo del coste y que esa política tan agresiva de precios está afectando a la cuenta de resultados de RENFE. Así que va a recurrir a Competencia para que resuelva el asunto

Relacionado con el tráfico aéreo, no con el ferroviario, dice que es un disparate cósmico que haya ningún tipo de conflicto en los negocios de la mujer de Sánchez Begoña Gómez con Air Europa, sin embargo sí que considera que hay razones para sospechar de los negocios que el novio de Ayuso hizo antes de que fuera el no de Ayuso. Ahora que hablamos de Air Europa, lo que no ha conseguido explicar es qué hacía Victor de Aldama, conseguidor de la trama Koldo y asesor de la aerolínea, acompañando de madrugada a su antecesor en el cargo José Luis Ábalos para recibir a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en Barajas

Ha defendido la amnistía haciéndose un lío con la soberanía nacional y la soberanía popular

Luego ha defendido la amnistía haciéndose un lío con la soberania nacional y la soberania popular y donde reside, que es en el pueblo, no en las cámaras. Pero, lo más divertido llegaba cuando confesaba la tarea a la que tiene asignados a unos asesores.

Pedro Sánchez ha puesto a una persona a sueldo de los españoles para que le llame guapo en las redes sociales

Es interesante este tema. Sobre todo después de que supiéramos que el célebre perfil Mr Handsome es una asesora a sueldo de la Moncloa, es decir de todos los españoles. O sea, que Pedro Sánchez ha puesto a una persona a sueldo de los españoles para que le llame guapo en las redes sociales. Y el ministro Puente tiene en cambio a sueldo a unos señores que le van apuntado quiénes le llaman feo.

Esto además de ser de un infantilismo verdaderamente asombroso, denota un uso muy discrecional de los fondos públicos. Porque a mí lo guapo que sea el presidente o lo feo que sea el ministro me da bastante igual. Pero, sí me importa que sus problemas de ego o su narcisismo corran a cargo de los españoles. Se contaba lo de aquel ministro que había instalado una máquina de rayos uva en su ministerio. Sánchez y Puente se han instalado un espejito mágico, como el de la madrastra, pagado por todos los españoles, para que les diga lo guapos o peor, quién osa llamarles feos. Que eso sí que es de interés público.

