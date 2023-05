El monólogo de las ocho: "A lo que puede aspirar un país es a combatir o no el racismo"

En Melilla se ha intentado adulterar las elecciones y realmente esto no ha provocado mayor escándalo. Que es verdad que está bien comprobar que el sistema tiene anticuerpo para detectar y repeler un fraude electoral, pero hablamos de todoterrenos acorralando a funcionarios de correos para robarles la documentación, sobornos para sacar la documentación al norte del país, una compra masiva de votos por parte de pequeños camellos de hachís que ofrecían 150 euros por voto y un partido señalado.

Porque Coalición por Melilla ya no puede presentarse ante los medios como el adalid de la limpieza de estas elecciones como pretendió en un principio. Ha sido detenido el número 3 de la lista de la formación, que encima es consejero en el gobierno. Pero, además también ha sido detenido el yerno del líder Mustafá Aberchán y el hermano del yerno. Todo en una operación con registros en la sede del partido y otras 7 detenciones y 40 investigados.

Esto es un escándalo de serie B. Porque todo es tan cutre que espanta. De hecho es tan cutre que es sospechoso lo cutre que es. Hace un rato, los dirigentes de Compromiso por Melilla se presentaban ante los periodistas como víctimas.

Coalición por Melilla es una escisión del PSOE que surgió allá por el 95. Por esas cosas de la vida, ahora es socio de Más País, es decir que forma parte de todo ese universo de partidos de izquierdas que Yolanda Díaz pretende unir en su plataforma Sumar. Claro, esta circunstancia tan embarazosa la ha aprovechado Podemos para hacerle un poco de daño a sus excamaradas en esa particular guerra, cruenta a más no poder que estos días se libra a la izquierda del PSOE.

Vamos ahora a subirnos a la caravana de los partidos para saber qué están haciendo a esta hora sus líderes nacionales. Fíjense qué curioso. Hoy está Sánchez en Badajoz y Feijóo en Cáceres. Extremadura es una de las regiones en disputa. Esto que los estadounidenses denominan swing states. Que no sabemos si cae hacia un lado o hacia el otro. Empezamos en Badajoz, donde Pedro Sánchez participa en un acto electoral que estaba previsto que comenzara a las 7 de la tarde.

Por cierto que dentro de las acciones de campaña ignominiosas, Podemos ha señalado a personas particulares, y hoy ha amanecido el metro de Madrid con unos carteles insidiosos de Vox a la población extranjera, como si fueran los únicos acreedores de las ayudas y los españoles estuvieran marginados. Esta clase de propaganda difamatoria que bebe de las peores tradiciones políticas europeas. También es un señal de desesperación. No lo duden cuanto más se extrema una campaña, peor va.

Tampoco les he dicho que hoy la noticia está en las regiones del Levante afectadas por las lluvias torrenciales. Ha caído la mundial, que se dice. En Cartagena han caído 120 litros por metro cuadrado con lo que han quedado arrasados muchos locales y los vecinos hoy se preguntan qué es lo que se van a encontrar cuándo pueda entrar de nuevo en ellos. Pero, para los ingenuos que consideran que el que llueva en un día todo lo que tenía que haber llovido en meses soluciona algo la sequía, hay malas noticias. Porque esto solo agrava la agónica situación de los trabajadores del campo además de poner en serio peligro a las personas.

En cuanto a lo de Vinicius: Brasil descarta iniciar procesos judiciales por el caso Vinicius tras las operaciones policiales en España. El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, ha afirmado este martes que ya "no será necesario" estudiar el principio de extraterritorialidad en el caso de los insultos racistas al jugador del Real Madrid Vinicius Jr., después de aplaudir las últimas operaciones policiales llevadas a cabo en España, por lo que descarta promover procesos penales en el país sudamericano.

Hoy la Policía ha detenido a tres jóvenes españoles de 18 a 21 años entre los autores de los insultos racistas a Vinicius. Los jóvenes han quedado en libertad tras prestar declaración. Tampoco sería razonable caer en el papanatismo de admirar el nacionalismo penal de Brasil, que entre otras cosas impide la extradición de brasileños que hayan cometido delitos en el extranjero. Por ejemplo, si Alves llega a huir a Brasil, hoy sería un hombre libre. Pero al mencionar este concepto el de la extraterritorialidad se llegó a temer por un conflicto diplomático.

Entretenido en esta idiotez de discutir sobre si España es o no racista. Estas cosas esencialistas tan absurdas. A lo que puede aspirar un país no es a ser o no racista sino a combatir o no el racismo. Y lo cierto es que La Liga de Javier Tebas es una organización infecta que está comprometiendo el buen nombre de todo un país. Ahora resulta que meses después, justo hoy, han detenido a cuatro ultras del Frente Atlético por colgar de un puente un muñeco con el nombre de Vinicius. Este es un buen resumen de cómo funciona por aquí el debate. Se genera una convulsión tremenda por un suceso determinado y empiezan a tomarse medidas espectaculares pero perfectamente inocuas. En todos estos meses, desde que esos tipejos colgaron el muñeco de Vinicius, aquí se ha trasegado un discurso que culpaba a Vinicius de las agresiones racistas que sufría por los campos de España. A él se le pedían las explicaciones. Y, hombre, es de agradecer que al menos no lo hayan llevado a él al cuartelillo pero es lo que les ha faltado para coronar la operación.