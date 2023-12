El monólogo de las ocho: "Lo que convierte en obsceno el nombramiento de Oliver como presidente de EFE es su carrera política"

Este viernes lamentamos el fallecimiento de una persona popular, una actriz singular que está viviendo un momento de notable éxito, Itziar Castro. A los 46 años. Prontísimo. Conocida por series como 'Vis a vis' y películas como 'Pieles' o ‘Campeones’.

La actriz participaba en el ensayo de un espectáculo de natación sincronizada en Lloret de Mar, cuando empezó a encontrarse mal y falleció, la autopsia confirmará si fue un infarto. Hay numerosas muestras de cariños de sus compañeros de profesión… y luego está esto de la bilis que irriga las redes sociales.

Si usted no tiene Twitter, eso que gana, porque será una persona que respire una atmósfera más saludable. Hoy hay numerosas crónicas que convierten los mensajes de odio, casi siempre anónimos, en la noticia. En realidad es la noticia en Twitter, fuera uno se encuentra el razonable estupor ante una muerte temprana o la indiferencia, pero no ese veneno recorre algunas redes sociales y que las hace irrespirables. Se confirma que el mundo real es mucho más habitable que el virtual. Al menos la gente no siente la necesidad de sacar todo el rato lo que tiene dentro.

En la redacción de la Agencia EFE temen que el perfil del que será su nuevo presidente afecte a la credibilidad de sus informaciones. Es que a Miguel Ángel Oliver le ha recibido un comunicado agrio que dice: «La redacción de EFE está preocupada y molesta por las dudas que sobre su trabajo ha arrojado la propuesta como presidente den la Agencia de una persona con gran vinculación política».

También le recibe un editorial muy crítico del diario 'El País'. Que también llama la atención que El País no haya demostrado este escrúpulo cuando Dolores Delgado pasó del ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado o Juan Carlos Campo del Consejo de MInistros al Tribunal Constitucional. Pero bien está que ahora denuncien lo que es un nombramiento ignominioso.

Si el problema no es la carrera como periodista de Miguel Ángel Oliver, lo que convierte en obsceno su nombramiento como presidente de EFE es su carrera política. Como Secretario de Estado de Comunicación y como parte de la lista del PSOE en las elecciones autonómicas de Madrid.

En realidad el gobierno contaba con el escándalo. Es más, es probable que lo considere beneficioso, porque son estas cosas las que alimentan el frentismo y la mentalidad de asedio. El Gobierno se prepara para una legislatura de combate y de ahí la elección de perfiles puramente políticos en puestos técnicos o de gestión.

Menos estruendosos pero igual de censurables son algunos ceses, como el de Manuel Fernández-Fontecha, el letrado más crítico con los pactos firmados por el PSOE y Junts y que ha sido purgado de la Comisión Constitucional. Francina Armengol situó primero a Fernando Galindo como letrado mayor. Galindo fue trasplantado directamente desde la órbita del Gobierno y ahora ha purgado al crítico de la Comisión Constitucional. Una legislatura de combate.

Sí hay nombramiento por el que hoy hay que felicitar no sólo al Gobierno sino a España. Era un nombramiento anunciado que hoy es al fin oficial. Nadia Calviño será la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones, una institución de gran relevancia.

¿Es una buena noticia para España? Sí, sí, lo es. España es una potencia de la Unión Europea y es natural que los españoles accedan a determinados cargos de influencia. De manera que lo relevante es a qué aspira España y qué compromete en la carrera. Porque hay otros cargos técnicos y determinantes a los que se renuncia para fortalecer esta candidatura.

Sánchez tendrá que nombrar a un nuevo ministro de economía, veremos si ese ministro conserva la presidencia y si decide que sea alguien que ya está en el Gobierno o ficha a alguien de fuera.

Como lo de Calviño era un nombramiento anunciado, el que a José Luis Escrivá se le hubiera desplazado a una cartera con parte de las competencias que tenía economía, Transición Digital, lo convertían en el candidato más obvio. Pero ahora desde el Gobierno están deslizando que quizás lo más conveniente sea incorporar a una nueva persona en la cartera de Economía.

En cualquier caso, estará expectante Yolanda Díaz, que es quien ha tenido los enfrentamientos más sonoras con Nadia Calviño. Recuerden que el acuerdo de Gobierno con Sumar es sobre todo económico y que además hay una mayoría precaria y transideológica en el Congreso que hace muy difícil sacar adelante una determinada agenda económica, porque lo que satisface a PNV y Junts te lo vetan Bildu y Podemos y viceversa.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, recuerda que Israel tiene la obligación de minimizar todo lo posible el daño que sus operaciones militares en Gaza provocan a los civiles no involucrados. Israel ha difundido en estas horas recientes material que demostraría que Hamás está situando sus lanzaderas de cohetes en lugares donde se refugia la población civil.

La OMS alerta del colapso de Gaza tras dos meses de ofensiva. La ofensiva hacia Jan Yunis del Ejército ha generado esta semana una nueva ola de desplazados internos que tuvieron que huir hacia la ciudad de Rafah.

Esta misma noche el Consejo de Seguridad de la ONU volverá a demostrar su irrelevancia porque no habrá un acuerdo y Estados Unidos vetará la resolución que pide un alto el fuego. Israel asegura que ese alto el fuego ahora mismo es sencillamente inasumible porque la División 98 está combatiendo en el que consideran el "principal bastión de la organización terrorista Hamás», que es la ciudad de Jan Yunis.

El monólogo de las ocho: "Lo que convierte en obsceno el nombramiento de Oliver como presidente de EFE es su carrera política"