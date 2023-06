El monólogo de las ocho: "Lo personal es político en Podemos"

Yolanda Díaz estaba en Luxemburgo, en una reunión de ministros de Trabajo de la Unión Europea y los periodistas le han preguntado varias veces por Irene Montero. Lo ha zanjado con una fórmula poco amable: "el resto carece por completo de interés". Se está produciendo lo que era previsible y quizás debiera pensarse en zanjar este asunto. Una vez salvado el primer obstáculo que es la disolución de la marca en Sumar, ahora viene la batalla de la conformación de las listas y hay una continua presión para que en esas listas se incluya a la única directamente excluida, que es Irene Montero.

La presión quizás no esté dirigida a doblegar la voluntad de Yolanda Díaz, sino como recordatorio a quienes si han encontrado un sitio en esa lista, como Ione Belarra. Pablo Iglesias hablaba en Rac1 en términos personales, yo creo que no hay otro político que haya mentado a sus niños con tanta insistencia.

Lo personal es político en Podemos

Hoy en Canal Red ha hecho repaso de sus agravios personales, pero es que lo personal es político en Podemos y de aquí al 19 cada día va a ser un requiem por Irene Montero y si el día 19, queda finalmente excluida, a Ione Belarra la tacharán de traidora en pura coherencia con la tradición política de Iglesias. Quizás por eso se ha apresurado a compartir una foto juntas en Instagram. A ver entiendo que esto provoca un cierto alipori, pero es que ellos hacen política así.

A esta presión no es ajena Irene Montero, que se ha expresado con suficiente elocuencia al difundir vía Twitter un artículo de Gabriel Rufián en Público. El título da la medida de lo crítico que es el texto con Yolanda Díaz. Dice de Montero: "No la han vetado, la han vendido". Todo lo que cuelga de ahí, no hace falta resumir. Pero por lo directa que es, es interesante leer la conclusión. Son una frases de interpretación unívoca a pesar de que la relación de Rufián con el castellano es casi tan tortuosa con el catalán. Dice Rufián: "No se puede votar a quien no dice nada para no molestar a nadie. No se puede votar vetando. No se puede sumar, restando". Eso ha difundido Irene Montero.

El viernes ya les anunciábamos que esto pasaría, ahora qué es lo que espera Pablo Iglesias de Ione Belarra en toda esta historia es lo que hay que preguntarse, porque ya digo que Yolanda Díaz ha tomado su decisión y ahora a lo que está es a presentar a sus fichajes, como este último su número dos, el que fuera jefe de gabinete de Moratinos actual embajador en la ONU, Agustín Santos Maraver.

Va a ser una campaña más de entrevistas que de mitines

No es que la composición de las listas del PSOE haya sido más pacífica, pero Pedro Sánchez ha conseguido reducir su vida interna a la mínima expresión mediante una radical reforma de su reglamento con lo que por mucho revuelo que se monte por las decisiones de Ferraz, al final el Comité Federal no tiene atributos para que el descontento tenga una canal orgánico en el que expresarse. Pero el descontento existe y sin duda va a determinar el estilo de la campaña. Que va a ser una campaña más de entrevistas que de mítines. Porque hace falta estar muy motivado para ir a un mitin a 40 grados y ahora mismo es bien otro el sentimiento que reina en una federaciones que han visto cómo Ferraz corregía sus listas para colocar a los fieles del secretario general encabezándolas

Todo es bastante previsible en el PP es lo que suele ocurrir cuando tienes encuestas como las que hoy llevan los periódicos. Quizás la sorpresa ha sido el nombramiento del hasta hoy miembro de Ciudadanos Nacho Martín Blanco como cabeza de lista por Barcelona. Y luego una incógnita, Cuca Gamarra va de número 1 por La Rioja, eso deja vacante el número dos por Madrid, que Feijóo anunciará próximamente. Los problemas se concentran en la conformación de los gobiernos regionales y municipales.

De esta forma se ha referido el portavoz Borja Sémper al líder de Vox en la Comunidad Valenciana, que es Carlos Flores, que fue condenado en 2002 por la Audiencia Provincial de Valencia por un "delito de violencia psíquica habitual y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones" contra su expareja y madre de sus hijos. Y que es con quien habría que negociar las condiciones para la investidura de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana.

Ha muerto un hombre cuya biografía explica lo que es hoy Italia, porque ejerció su influencia sobre tres pilares de la sociedad: La televisión primero, el fútbol después y finalmente la política. Esto es 1978, un empresario llamado Silvio Berlusconi presentaba en Telemilano que ya era suya, otra televisión, Canale Cinque, que sería la piedra angular de su imperio catódica. Quizás nadie ha comprendido como él, la diferencia entre soberanía y hegemonía. Él sabía que para conquistar la primera había que contruir primero la segunda. La soberanía está en el Parlamento pero la hegemonía se construye en los platós de televisión y en el espectáculo. Si algo entendió Berlusconi a la perfección son los mecanismos del espectáculo.

Conquistó la política gracias a convertir la corrupción de la política italiana en un espectáculo para reinar

Suyo fue el mejor equipo de la historia reciente del Calcio, el Milan. Hoy Ancelotti le ha demostrado su cariño y agradecimiento. Él creció en aquel Milán devastador para los rivales que contribuyó a forjar la reputación de Berlusconi como un magnate. Por cierto, en este testimonio le está diciendo a los jugadores que no les va a pagar porque están jugando muy mal. Él conquistó la política gracias a convertir la corrupción de la política italiana en un espectáculo para reinar luego sobre el absoluto descreimiento de los italianos en sus dirigentes. Luego él fue capaz de hacer algo que está vedado a la mayoría. Que es convertir lo que acabaría con cualquier líder político convencional en un rasgo de estilo.

Aquí le está entregando unas becas a las estudiantes diciéndoles que las va a invitar a una de sus fiestas Bunga bunga. Fue primer ministro de Italia en tres ocasiones, en total durante 9 años. Su primera condena fue por prostitución de menores y abuso de autoridad en el conocido caso Ruby. Hubo dos más. Por fraude fiscal y soborno. Pudieron ser más. Su historial judicial se completa con 36 procesos, 11 sentencias de absolución, 10 procedimientos archivados, 8 prescritos, 2 amnistiados.

Hizo de la trampa todo un programa político, pero lo cierto es que siempre hubo suficientes italianos a los que eso no les importaba. Ha muerto Silvio Berlusconi. El pasado 12 de mayo pronunció sus últimas palabras en público con una intervención desde el hospital de San Raffaelle. Parecía un ser eterno, no sólo porque la cirugía casi lo tenía embalsamado sino porque a sus 86 años seguía manteniendo una actividad incansable y siempre escandalosa. Lo que lo mató ha sido una complicación en respiratoria agravada por la leucemia crónica que padecía.