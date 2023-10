El monólogo de las ocho: "Paciente labor de blanqueamiento y homologación"

Ya está, la ronda de Pedro Sánchez para su investidura ha terminado y lo ha hecho a lo grande: con una foto con Bildu. No con un dirigente sin antecedentes. No. Con Mertxe Aizpurua, que fue condenada en los 80, cuando dirigía uno de esos libelos al servicio de ETA llamado Punto y Hora de Euskal Herria. Allí publicó un editorial en el que decía que por más España se dijera una democracia, los gudaris eran más necesarios que nunca. El gudari, soldado vasco, era el nombre épico para referirse al etarra.

La foto de hoy no hubiera sido posible sin un paciente labor de blanqueamiento y homologación que, entre otras cosas, ha disparado las perspectivas electorales de los de Arnaldo Otegi en el País Vasco.

Dijo que no acordaría nada con ellos y también dijo que no se reuniría. Ya tenía el acuerdo y las fotos, pero nunca en primera persona y es un hecho que en Bildu aprecian. Es la primera vez que los recibe un presidente del Gobierno.

Bildu fue la primera formación que confirmó que lo investiría presidente. Hoy lo ha reafirmado. Claro, tan mal no les ha ido. Mire que le ha servido a los servicio de propaganda del PSOE lo de la foto de Colón. Esta foto, ¿cómo la van a llamar? El PP ya la ha bautizado como la foto de la indignidad.

Hoy se han producido las dos reuniones más delicadas e incómodas, Bildu y Junts per Cat. Fin de la ronda y todavía no hay una fecha para el pleno de investidura. A Feijóo se la puso Francina Armengol en 24 horas y antes de que comenzara a entrevistarse con los grupos parlamentarias. Sánchez ya ha terminado su ronda y no hay fecha.

Hoy su reunión con Junts ha permitido despejar las fantasías por Miriam Nogueras ha hecho un gesto cargado de significado. Para aquellos que fantaseaban con que el grupo parlamentario de Junts era autónomo y no respondía a la disciplina de Waterloo lo que ha hecho Nogueras es llegar a la reunión y entregarle a Sánchez una copia del discurso que pronunció en Bruselas Carles Puigdemont en septiembre. Ese que ponía la amnistía y la legitimación del 1 de octubre como condiciones para la investidura. Ese en el que exigía el fin de la persecución judicial al independentismo, pero no la presente, sino la futura. Ese en el que decía que Junts nunca va a renunciar a la unilateralidad.

Cientos de miles de palestinos de Gaza parten hacia el sur de la franja atendiendo al aviso del ministro de Defensa de Israel Yoav Gallant

Israel ha regado de octavillas el norte de Gaza para advertir a sus habitantes de que tienen 24 horas para abandonar la zona. Buena parte de los desplazados se está repartiendo entre escuelas de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos y en casas de familiares suyos en zonas urbanas del sur como Deir al Balá y Jan Yunis.

El sacrificio de vidas palestinas nunca ha sido un problema para Hamás

Los servicios informativos de Onda Cero han hablado con Marta Lorenzo, que es directora para Europa de la Agencia para los Refugiados Palestino

Es un éxodo penoso, por el estado de los caminos, en primer lugar, por lo masivo que es, porque no es fácil mover a niños o ancianos, porque luego hay que encontrar refugio en el destino, por los bombardeos israelíes. Y también porque Hamás les ha dicho que tienen que quedarse a morir como mártires.

Este es Salama Maroufm jefe de la oficina de medios del gobierno del gobierno de Gaza. Ya se sabe que el sacrificio de vidas palestinas nunca ha sido un problema para Hamás. La milicia terrorista ha comunicado que no impedirá la huida de quienes quieras salir del norte de Gaza pero testigos aseguran que han levantado barricadas en el camino.

Por primera vez en cuarenta años, el Israel oficial ignora el Sabbat

Por primera vez en cuarenta años, el Israel oficial ignora el Sabbat. Los trenes y los aviones funcionaran en Sabbat en Israel, así lo han anunciado las compañías, que hasta hoy respetaban ese precepto religioso. Se preparan para la anunciada operación a gran escala que muy probablemente incluirá la incursión en unos territorios que los israelíes abandonaron hace casi 20 años.

En el frente diplomático, uno de los objetivos de la oleada terrorista de Hamás ha sido cumplido, porque Reuters ha podido confirmar en fuentes oficiales que Arabia Saudí suspende las negociaciones para un acuerdo con Israel. En este contexto de escalada militar, sin saber todavía cuántas serán las víctimas ni el alcance de la ofensiva israelí si habrá o no, como parece, una incursión terrestre.

La comunidad internacional se prepara para atender a una catástrofe humana, pero esta vez las potencias occidentales muestran un apoyo sin aparentes fisuras a Israel. Desde el aliado tradicional, que es Estados Unidos, hasta la Unión Europea, que es el principal donante a Palestina y que siempre ha sido muy sensible al sufrimiento de los palestinos. Ursula Von der Leyen y Roberta Metsola, presidentas de la Comisión Europea y de la Eurocámara, están en Tel Aviv para seguir el curso de los acontecimientos. Esto ha dicho Von Der Leyen, que señala el derecho de Israel a defenderse.