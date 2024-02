El monólogo de las ocho: "La operación destruir a Ábalos ha comenzado"

La portavoz del PSOE Esther Peña ha sido la encargada de anunciar el ultimátum.

Corren las horas desde entonces, eran las 11 de la mañana cuando el partido del que fue Secretario de Organización señaló a José Luis Ábalos y le pidió su escaño. Ahora ante Ábalos se abren dos caminos: rendirse o resistir. Parece que ha decidido lo segundo. Sí ha concedido algo: ha dimitido como presidente de la Comisión de Interior, con lo que al menos mañana le ahorra a su partido la temida imagen.

Pero, el escaño… el escaño no lo entrega y la razón es que para él supone la muerte civil. A ver si conseguimos explicarles las razones por las que Ábalos podría resistir. En primer lugar, aclararles que la presidencia de una comisión es una solución que se le suele buscar a los ministros cesantes para que tengan un sueldo más apañado. Esta es una convención de la política española, una forma de pensión adicional.

Una cosa es renunciar a eso y otra es asumir la muerte civil. Porque Ábalos si entrega el escaño no sólo se va al paro, es que además lo hace después de asumir toda la culpabilidad por caso de corrupción del que todavía falta todo por conocer.

Y si Ábalos no entrega el escaño… ¿qué ocurre? Pues se lo llevará al grupo mixto. Con lo que la exigua mayoría parlamentaria de Sánchez sufre otra merma. No se rían, no se rían… que si Ábalos se queda con el escaño, es un suponer, el partido abalista tendría los mismos escaños que el BNG y que Coalición Canaria. Ahora imagínense la imagen de Ábalos pidiendo lo suyo para aprobar los Presupuestos.

Todas la baterías del Partido Socialista apuntan al que fuera Secretario de Organización del partido en lo que será una ejecución ejemplarizante

La operación destruir a Ábalos ha comenzado. Todas la baterías del Partido Socialista apuntan al que fuera Secretario de Organización del partido en lo que será una ejecución ejemplarizante. Por de pronto, mañana los periodistas están convocados por el sucesor de Ábalos, Óscar Puente, en el ministerio de Transportes, que ha anunciado una auditoría en Puertos del Estado y Adif para aclarar la compra de mascarillas durante la pandemia.

Puente no es el portavoz más sutil, más refinado, lo cierto es que la convocatoria da la medida de lo que el PSOE le tiene preparado.

El problema del caso es que no termina con Ábalos porque hay contrataciones de tres gobiernos con la trama de la que Koldo ejercía como comercial. Y que el introductor de Koldo sigue siendo Secretario de Organización en Ferraz. El bueno de Santos Cerdán. Y que aquel al que el sumario señala como el corruptor todavía permanece en el extranjero. Se trata del empresario Juan Carlos Cueto, que ejercía el "control" de la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas S.L., que resultó adjudicataria de los contratos por 53 millones de euros.

No es que haya huido. Es que el inicio de los registros le pillaron en el extranjero y parece que tiene la misma intención de regresar que Ábalos de entregar el escaño.

Borja Sémper invitaba a Ábalos a esto que se conoce vulgarmente como tirar de la manta. El PP ha iniciado una ofensiva total y centrará la sesión de control del miércoles en las andanzas de Koldo García.

Valer de su mayoría el Senado para registrar su propia comisión de investigación y pretende que por allí paseen Francina Armengol, Grande-Marlaska, Salvador Illa, Santos Cerdán y por supuesto Pedro Sánchez.

Esto promete convertirse en un calvario para Sánchez

Esto promete convertirse en un calvario para Sánchez. No parece que vaya a funcionar su estrategia de crear una especie de auditoría general sobre la compra-venta de mascarillas en la pandemia. Y no parece… porque favorece el contraste. Aquí lo que se pretende es que Tomás Ayuso y Koldo García son lo mismo, cuando no lo son. Esto lo explica muy bien en su blog el abogado Juan José Areta, más conocido como tsevan rabtan: el de uno es un negocio legal, soportado por facturas, declarado a Hacienda; el segundo es un negocio prohibido, delictivo de acreditarse, por lo que no puede haber factura alguna (real) y los pagos se habrán efectuado o en dinero u ocultándolos de alguna forma que ignoramos.

De hecho lo que alerta a la policía es un incremente súbito y antinatural. Tanto que uno de los pisos en Benidorm lo había puesto a nombre de su hija, una niña menor de edad.Hoy Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra Sánchez en Espejo Público de Antena 3.

Pedro Sánchez no ha hecho demasiada pedagogía contra el delito

Luego además… hay un problema añadido y es que Pedro Sánchez no ha hecho demasiada pedagogía contra el delito. Entiéndanme, su legislatura se levanta sobre la promesa de impunidad a unos delincuentes que hicieron algo más grave que corromperse pero es que además están acusados de malversación. Delito que se ha encargado de rebajar en el Código Penal. ¿Quién la hace la paga? Más bien parece todo lo contrario…

"El reconocimiento del edificio palmo a palmo está finalizado", ha confirmado la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Agentes de la Policía Científica, acompañados por un retén de bomberos para asegurar el edificio, han rastreado el interior de los pisos en busca de pruebas. El incendio que el pasado jueves devoró un bloque de viviendas en el barrio valenciano de Campanar, y en el que fallecieron diez personas, pudo deberse a un cortocircuito en el mecanismo del toldo del apartamento 86.

Los Reyes visitan hoy Valencia para mostrar su cercanía a las víctimas de esta terrible catástrofe.

Varios vecinos han podido recoger algunas pertenencias, muy pocas quedaron a salvo. Entre ellas varias cajas fuertes recuperadas por los bomberos y algunos vehículos estacionados en el garaje. Para los afectados, la Generalitat ha aprobado el decreto urgente de ayudas que incluye de 6.000 a 10.000 euros para hacer frente a las primeras necesidades. Para los que quieran alquilar una vivienda podrán contar entre 1.000 y 1.500 euros mensuales. También el Ayuntamiento ha puesto a disposición 131 viviendas de propiedad municipal donde han comenzado a ser realojados los primeros. Prioridad… familias con hijos, personas mayores y dependientes. María José Catalá, alcaldesa de Valencia.

VÍDEO DEL MONÓLOGO