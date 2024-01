El monólogo de las ocho: "No es normal que entre el prófugo y el juez, un gobierno se ponga de parte del prófugo"

Lo urgente es ocuparse del temporal. Media España va a estar este sábado en riesgo por frío. Con temperaturas que alcanzarán los 14 grados bajo cero en Soria. Soria será Siberia, no sólo por su densidad de población sino por un frío extremo. Pero, hay otros lugares donde conviene tomar precauciones contra el frío: en Aragón, Zaragoza, Huesca y Teruel. En Castilla y León: Soria, Segovia, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora.

Las bajas temperaturas también tendrán en riesgo a Asturias, Cantabria, Navarra y La Rioja. Este es el panorama. Y ahora mismo hay carreteras de la red principal están afectadas y hay conductores atrapados y que están pasando muchos apuros. Vamos a ver cómo está la situación en las carreteras a esta hora.

Lo normal es que un prófugo tenga problemas con la Justicia

Lo normal es que un prófugo tenga problemas con la Justicia. Lo que no es normal es que entre el prófugo y el juez, un gobierno se ponga de parte del prófugo. Y lo que es un delirio es que lo haga acusando al juez de prevaricación.

Pero esto es lo que hay en España. A Teresa Ribera, vicepresidenta nada menos, le han preguntado en TVE por los autos del juez García Castellón sobre el caso Tsunami.

Por si Ribera no fuera lo suficientemente explícita. Está acusando al juez de la Audiencia Nacional de sabotear sus relaciones con Carles Puigdemont mediante una investigación con intenciones políticas. ¿Qué ocurre? Que la Unión Europea no ve bien, y así lo expresa en sus tratados, la indulgencia con los delitos de terrorismo y ahora mismo Carles Puigdemont está siendo investigado por su posible participación en Tsunami Democràtic.

Uno de las justificaciones de este Gobierno por sus amistades peligrosos es el ambiente civilizatorio. Dicen que es que están domesticando a los salvajes y metiendo en el sistema a los independentistas, a Bildu. Miren, generalmente, suele ocurrir lo contrario y este caso no es una excepción, porque quien está empezando a adoptar los usos y maneras de los independentistas es el gobierno y basta escuchar hoy a la portavoz de Esquerra Marta Vilalta para percibir las semejanzas.

Esto es algo peor que un disparate pero también es un disparate, por muchas razones. La más evidente, que justo hoy el mismo juez García Castellón ha imputado al que fuera número dos de Interior Francisco Martínez y al que fuera Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino. Investiga las supuestas presiones que habría recibido el el extesorero del PP Luis Bárcenas y su abogado Javier Gómez de Liaño.

Esto no le parece mal al Gobierno. No le parece mal la instrucción de la Kitchen. Pero, es que además el juez García Castellón no resolvió antes porque estaba recusado.

La Moncloa ahora trata de hacer control de daños y matiza a la vicepresidenta, fíjense que hasta Óscar Puente suena más razonable que ella, pero aún así no se priva de colar la insidia en sus declaraciones.

Los jueces están soliviantados y lo expresan a través de sus asociaciones

Los jueces están soliviantados y lo expresan a través de sus asociaciones. Solo la progresista y muy bien alineada JJpD no ha comunicado su opinión. Pero el resto son muy contundentes. Nuestra jefa de Tribunales, Eva Llamazares ha hablado con fuentes de la Audiencia Nacional, luego se lo ampliaremos, pero hay enfado, porque esto menoscaba la confianza de los ciudadanos en la Justicia. La Comisión Permanente del CGPJ ha declarado por unanimidad de la Comisión Permanente que "las manifestaciones de Ribera son contrarias al principio de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes".

Las asociaciones judiciales han elevado una queja sonora. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura dice que “No resulta de recibo en un Estado de Derecho es que un miembro del Ejecutivo (...) acuse veladamente a un juez de prevaricar; nos causa una enorme tristeza, aunque ya nada nos sorprende, que desde el propio Gobierno se asuma el discurso de aquellos que hablan de lawfare y de judicialización de la política”.

La Francisco de Vitoria añade: "Resulta inexplicable a estas alturas que un miembro del Gobierno parezca desconocer cómo funciona la Justicia”.

Ahora es la vicepresidenta, nada menos, la que habla el idioma de Nogueras

La oposición ha pedido una desautorización inmediata de la vicepresidenta Teresa Ribera. Y es verdad que la Moncloa está deslizando una serie de consignas acerca de la separación de poderes, pero lo normal cuando has acusado a alguien por su nombre y apellidos del delito más grave que puede cometer un juez es que el resarcimiento y por la misma persona o de mayor rango que quien profirió las acusaciones. Es que nos escandalizamos cuando Miriam Nogueras, de Junts, hizo aquella lista de jueces en el Congreso. Ahora es la vicepresidenta, nada menos, la que habla el idioma de Nogueras. Dice Cuca Gamarra del PP que esto es muy grave.

Precisamente el PSOE se reúne en su convención política en La Coruña, donde va a concluir que la amnistía es plenamente constitucional, sin ninguna duda, que era algo que ningún socialista creía antes del 23J. En cualquier caso, momento para recibir instrucciones, más que para reflexionar, y para rearmarse ideológicamente para el ciclo electoral que empieza en Galicia.

¿Estudiarán allí detenidamente el informe de los letrados del Congreso sobre la amnistía? ¿Aquel en el que dice que hay severos indicios de constitucionalidad? No, qué va, si precisamente han sido convocados a esta convención para zanjar este debate. A satisfacción del líder. Que así es como funciona la dictadura del secretariado. Lo definió bien nuestro enviado a la cita, Ignacio Jarillo: una convención de convencidos.

VÍDEO DEL MONÓLOGO