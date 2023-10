El monólogo de las ocho: "De momento la posibilidad de una invasión terrestre de Gaza es sólo especulación"

El kibbutz es una tipo de comuna muy particular de Israel. Es un tipo de colectividad agrícola que fue fundamental en los orígenes del Estado de Israel y cuya vida estaba fundamentada en los principios socialistas. El sionismo en buena medida estaba impregnado de socialismo. No es cuestión de ahora de ponernos a repasar las ideas de Teodor Hertzl y de los que proyectaron el Estado judío. La cuestión es que han evolucionado y se han tecnificado y han ido abriéndose a los turistas, como todo, pero de siempre han conformado una suerte de tejido laborista. Todo este rollo viene solo para darle contexto a un testimonio. El del general Itai Veruv que entraba en el kibbutz de Kfar Aza cercano a la franja y relata lo que allí ha encontrado.

El Kfar Aza no es el único kibbutz que ha sido masacrado por Hamás. Los militares entran allí como en su día entraron otros a liberar los campos, con la misma conciencia aterrada de lo que van a encontrar.

No ha habido nuevas infiltraciones de terroristas en sus fronteras en estas 24 horas. Ha contado 1500 cuerpos recuperados de milicianos de Hamás dentro de sus territorio, abatidos en los combates que comenzaron el sábado. Israel sigue contando cadáveres mientras intensifica los ataques sobre la franja.

El ejército ha intensificado sus bombardeos sobre la franja y ha reportado la muerte de dos importantes cargos de la milicia terrorista: Jawad Abu Shammala, responsable de Economía en Gaza, y Zakaria Abu Maamar, miembro de la oficina política de Hamas.

La posibilidad de una invasión terrestre en la franja de Gaza es sólo una especulación

Del otro lado de la valla fronteriza. Ahmad Al Macini describe la destrucción del barrio de Al Rimal en la ciudad de Gaza, tras el fuego de artillería de Israel.

Por el momento la posibilidad de una invasión terrestre en la franja de Gaza es sólo una especulación. Los cohetes de Hamás han vuelto a caer sobre Ascalón, una ciudad portuaria próxima a Gaza, y blanco habitual de la milicia terrorista. Los cientos de rehenes que permanecen secuestrados sigue siendo la principal coacción de Hamás sobre el Gobierno israelí.

A esta hora estaba prevista una acción colectiva en Israel. Los israelíes están convocados a cantar el himno junto a sus familias para conjurar el terror.

Algo ha ocurrido también en el frente diplomático y es una declaración del Líder Supremo de Irán Ayatolá Ali Jamenei que conviene escuchar con algo de atención.

Es difícil abstraerse del repugnante lenguaje de la teocracia, pero lo que esta declaración significa en realidad es que Irán no quiere que le vinculen con la oleada terrorista de Hamás. "Besamos las manos de los que planificaron…". No hay evidencias, pero sí hay indicios y sospechas. Ahora bien, Irán no quiere una confrontación directa con Israel y probablemente esté tratando de eludir además las sanciones de la comunidad internacional.

Sumar se desmarca de la propuesta de Sumar para la amnistía

Este cantinfleo de Iñigo Errejón en RNE es muy significativo. Cantinfleo lo admitió hace tiempo la RAE, es esa forma de llenar el aire de fonemas sin decir nada, a la manera de Cantinflas. Lo que era el gran dictamen que zanjaría el debate sobre la constitucionalidad de la amnistía. ¡Si hasta lo ha firmado Pérez Royo!

Sumar se desmarca de la propuesta de Sumar para la amnistía. Me hago cargo de los difícil de entender que es la política nacional pero esto tiene su explicación. En un alarde de precipitación, Sumar anunció un dictamen de 20 juristas que abogaba por una amnistía tan ambiciosa que se remontaba a 2013, para extinguir también los delitos de Artur Mas y los convocantes del 9N.

Los del PSOE se desmarcaron de inmediato. Es que estos de Sumar son muy amateur. Los perezroyos sirven para hacer propaganda, pero si quieres hacer pasar por constitucional una amnistía en un estado de derecho hace falta afinar mucho con la ingeniería jurídica, para poder colarla como es debido. Y de eso se encargan los profesionales, el PSOE. De manera que le han dicho a Yolanda Díaz que "relax" no nos vaya a arruinar la estrategia y ella ha acatado. No va a presentarlo Yolanda Díaz y ahora dicen que es solo un dictamen jurídico, no la propuesta de Sumar. Así que Sumar se desmarca de la propuesta de Sumar. Continúa la ronda de contactos de Sánchez para su investidura, pero esto es aún más significativo.