El monólogo de las ocho: "Bolaños es reincidente en lo de faltar a la verdad"

La expresión de Félix Bolaños es rotunda. No dijo "no están demasiado preocupados", "no les inquieta demasiado", "no está entre sus prioridades". No, no…

Ya resultaba sospechoso que el superministro de Pedro Sánchez se hubiera tomado la molestia de viajar a Bruselas para hablar con nada menos que el comisario Reynders y la vicepresidenta Jourova de un asunto que nada preocupa a la Comisión porque se trata de un asunto interno de los españoles. Y sin embargo, fue lo primero que dijo ante los periodistas, quiso poner una cifra al nivel de preocupación que las autoridades europeas habían mostrado por la separación de poderes en España

Cuando esto dijo, hubo alguien, que por algo es un periodista experimentado y meticuloso, que quiso cerciorarse de cuál era la fiabilidad de la información del ministro. Hablamos del corresponsal en Bruselas de Onda Cero, Jacobo de Regoyos. Como no le habían dado turno de palabra en la rueda de prensa, se acercó a Bolaños al término y le preguntó sin micrófonos: "Eso que ha dicho usted de cero preocupación son palabras textuales de Reynders o de Jourova". El ministro dijo: "Yo no he dicho que sean palabras de ellos, de hecho esa fue mi impresión".

El periodista había hecho trabajo y hoy sabemos hasta que punto su olfato es fino. Porque efectivamente Bolaños quiso trasladar a la opinión pública la certeza de que la Comisión Europea estaba cero preocupada por la Ley de amnistía.

Y eso es voluntad de engañar a los españoles

Y eso es voluntad de engañar a los españoles. Es decir, el ministro mintió. Y lo más embarazoso para el que miente es que lo dejen en evidencia. No han pasado ni unas horas hasta que eso ha ocurrido. Van a escuchar a un portavoz del comisario de Justicia, al que hoy le han preguntado por si efectivamente la Comisión trasladó al ministro su falta de preocupación por el asunto.

Claro, a la Comisión le compete la tramitación de esa ley por la sencilla razón de que Europa es un comunidad de valores y en España tenemos a la judicatura alertando de la vulneración del principio de igualdad ante la ley y el peligro para la separación de poderes. Pero es que además ya tiene noticias de la querencia visegrada de este gobierno.

El ministro es reincidente en lo de faltar a la verdad

¿No recuerdan que en su día tuvo que paralizar aquella proposición que pretendía reducir las mayorías para la renovación de los órganos judiciales? Pero, es que además el ministro es reincidente también en lo de faltar a la verdad. Fue él quien durante la negociación para la renovación de los órganos judiciales, envió un whatsapp a un dirigente del PP, Esteban González Pons para decirle: ««No hay nada de la sedición» Se refería a la derogación del delito de sedición que empezó a tramitarse apenas unos días después.

El Gobierno está en guerra abierta contra el Poder Judicial

El Gobierno está en guerra abierta contra el Poder Judicial, porque es el principal obstáculo que se interpone en sus planes y eso desde luego que debe preocupar a la Comisión Europea, aquí y en Hungría.

Hoy hemos conocido por qué el CGPJ considera que el de Álvaro García Ortiz no es un perfil idóneo para ser Fiscal General del Estado. Es la primera vez que eso ocurre. Ni siquiera a Dolores Delgado, viniendo directamente del ministerio de Justicia y por tanto pulverizada su apariencia de neutralidad, la cuestionaron con un informe semejante. Hoy conocimos el dictamen del Poder Judicial sobre el candidato del Gobierno para seguir siendo Fiscal General del Estado y es durísimo.

El fondo cuestión es fácil de adivinar. Por una cuestión de lógica. A García Ortiz ya lo declararon idóneo en su día, cuando sucedió a Dolores Delgado. ¿Qué ha sucedido desde entonces hasta hoy? Pues que el Supremo ha dictado una sentencia por la que sencillamente Álvaro García Ortiz tenía que haber dimitido. Porque le acusa de haber preparado el ascenso a fiscal de Sala de Dolores Delgado. Es decir: de haber ascendido a quien antes le había ascendido a él, que tal cosa es la desviación de poder.

La frase crucial del informe es la que dice que: "no parece que quien hace una utilización tan espuria de las importantes potestades que se confieren al Fiscal General del Estado pueda considerarse idóneo para su nombramiento".

García Ortiz no sólo no dimitió después de la sentencia del Supremo sino que fue ratificado por el Gobierno al día siguiente de conocerse la sentencia. Y ahora verán lo que va a ocurrir. El informe del CGPJ es preceptivo pero no vinculante. O sea que el Gobierno tiene que recibirlo pero puede no hacerle caso. Y verán como no tardan nada en confirmar que García Ortiz es su candidato a fiscal general del estado. Porque este es un gobierno en permanente desafío al poder judicial.

Guilarte ha llamado a todos a rebelarse

Hoy le han preguntado a Vicente Guilarte, presidente del CGPJ, que fue de los que no cambió su voto. Es decir que lo considera idóneo. Por cierto que Guilarte ha dicho algo más interesante y es que ha llamado a todos a rebelarse si en algún momento se cita a declarar a algún juez en comisión parlamentaria. Guerra contra el Lawfare.

Antes del 7 de octubre Israel era una sociedad muy polarizada y que cuestionaba abiertamente los planes de regresión democrática de Netanyahu. La masacre terrorista de Hamas urgió a la formación de un gobierno de emergencia nacional pero dejó una pregunta en suspenso. ¿Cómo es posible que un plan sanguinario que movilizó a tres mil terroristas hubiera pillado desprevenido a Israel? Es una pregunta pertinente en una nación que vive en guerra desde su fundación y que fía su seguridad a unos servicios de inteligencia hipervitaminados.

Se considera que no haberse enterado de la ofensiva del Yom Kippur acabó con la mítica Golda Meir, que contaba con el legendario Moshe Dayan. Hoy la pregunta se hace un clamor por una información de The New York Times, que ha tenido acceso a unos documentos que confirman que el gobierno de Netanyahu había recibido información detallada de lo que planeaba Hamas hace un año. Pero que lo descartaron porque consideraban que estaba fuera del alcance de esta milicia terrorista.

Es probable que el futuro político de Netanyahu esté sentenciado pero antes, claro, ha de ganar la guerra.

VÍDEO DEL MONÓLOGO