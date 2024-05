El monólogo de las ocho: "La mancha insidiosa de la amnistía se va extendiendo y acaba pringando todo"

El espectáculo del Congreso fue bochornoso. Lo de los insultos es muy desagradable pero secundario. Lo peor es el espectáculo de ver a políticos borrándole a otros políticos delitos que sólo pueden cometer los políticos. Y todo con el único fin de preservar el poder.

Ya está. El Congreso ha levantado el veto de Senado y la amnistía ha quedado lista para su publicación. Se salda así el pago pendiente de la investidura de Pedro Sánchez. Comienza ahora el choque institucional de quienes persiguen el delito y de quienes pretenden garantizar la impunidad de los socios del gobierno. En esto ha consistido la transacción: un canje de impunidad por apoyo parlamentario.

Esta es la mayoría que ha aprobado la amnistía. ¿Qué convivencia se funda contra la mitad del Parlamento? Hay otra pregunta muy legítima que se podría hacer en este día sin duda histórico. ¿Hubiera existido esa mayoría, escuálida pero suficiente, que ha aprobado la amnistía si el PSOE no se hubiera presentado a las elecciones prometiendo que jamás la aprobaría? Este es un día en el que la memoria es una exigencia moral.

Carles Puigdemont ya ha salido a dar acuse de recibo y expedir la factura. Esta es la primera condición de la investidura de Pedro Sánchez.

Ahora hace cálculos para ver cuando regresa y tanto él como otro de los fugados, Toni Comín, esperan estar en Cataluña este mismo verano. También han marcado su siguiente objetivo por si alguien lo había olvidado, que es el referéndum de autodeterminación. Se han mostrado muy conciliadores entre sí los de Esquerra y los de Junts. Parecen haber aparcado sus conflictos, al menos para la celebración de su victoria sobre el Estado.

Ya está. Así se reescribe la historia reciente de España. Como si nada hubiera ocurrido, como si el procés hubiese sido un mal sueño o peor: como si fuera el Estado quien tiene que pedir perdón por defenderse de los delitos cometidos contra él. Esta es la interpretación que hacen todos los socios del Gobierno, aquellos con los que ha aprobado la amnistía en esta turbulenta sesión en la que no ha querido estar presente Pedro Sánchez.

No se entiende por qué Sánchez se ha perdido el gran día. No sentirá una punzada de orgullo por esta ley. Claro, el PSOE reviste de bellos conceptos lo que no es más que una transacción de impunidad a cambio de apoyo parlamentario. Lo que pasa es que la amnistía carga de razones a los que consideran que el régimen del 78 es una prolongación de la dictadura. Y se iban sucediendo los socios de Pedro Sánchez felicitándose porque al fin el Estado represivo pedía perdón por sus crímenes. Todo esto además se hacía extensivo a el País Vasco, donde el Estado también tenía que pedir perdón por tantos años de represión. Claro, porque la mancha insidiosa de la amnistía se va extendiendo y acaba pringando todo. Toda la historia reciente de España. Esto es así… las historiografías más marginales sonaron verosímiles en el Congreso. Ha hecho que el régimen del 78 pida perdón.

Ya es raro que en un día histórico, en un hito por la convivencia, el presidente se ausente durante toda la sesión, acuda únicamente a votar y luego ponga pies en polvorosa sin hacer ni una mísera declaración. ¿No está orgulloso de lo ocurrido?

Eso fue lo primero sobre lo que ha advertido Alberto Núñez Feijóo, que hoy ha pronunciado un buen discurso, muy duro con el ausente, al que acusa de haber consumado el peor acto de corrupción política de la democracia.

También ha señalado a los diputados socialistas que poco después se irían levantando uno a uno para votar sí de viva voz. Algunos de ellos tuvieron que escuchar como desde la bancada de Vox les llamaban traidores. Ocurrió cuando votó Pedro Sánchez.

El diputado socialista encargado del papelón de defender lo que prometieron que jamás aprobarían, uno llamado Artemi Rallo, les había llamado neofascistas y filonazis… en fin, una sesión muy constructiva

Lo fundamental es que ya se ha extendido el manto de impunidad que cubre a los socios de Pedro Sánchez. ¿Qué fue de la igualdad ante la ley? Pues pereció tal día como hoy. En que se consagró por ley que no era lo mismo delinquir en nombre de Cataluña que por cualquier otra razón. Al menos, si puedes pagarle a Sánchez el tributo de 7 escaños para completar la mayoría necesaria para mantenerse el poder.

Ahora se avecina el choque institucional por la aplicación de esta ley. En cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado y los amnistiados empiecen a reclamar el borrado de su historial delictivo. El Partido Popular ha movilizado a todas las Comunidades en las que Gobierno para recurrir la ley. La Fiscalía del Supremo ya ha avisado al inidóneo Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz de que la malversación no puede ser amnistiada. Veremos. Es que la amnistía fulmina hasta tal punto la igualdad ante la ley que consagra que no es lo mismo robar en nombre de Cataluña que hacerlo por cualquier otra razón. Los fiscales no quieren que prospere esta doctrina.

Como le decía Feijóo hoy desde la tribuna… puede que sea la corrupción económica lo que le echará del poder, pero lo que ha mantenido en él es la corrupción política.

Y es verdad que en todo el caso Koldo no hay una transacción tan vil como esta. No hay intercambio más grave que el de impunidad por apoyo parlamentario.

Pero siguen sucediéndose los escándalos. Hoy se conoce algo especialmente grave. Ayer les contábamos que Begoña Gómez había contactado personalmente con Google, Telefonica e Indra para que le fabricaran gratis… gratis… un software para su máster.

Ahora escuchen la nueva entrega de hoy de El Confidencial porque puede ser que se trate de la información más comprometedora que hasta el momento se haya publicado sobre los negocios y las relaciones de Begoña Gómez.

«La mujer de Pedro Sánchez registró en la Oficina de Patentes a su nombra la plataforma de sostenibilidad que Indra, Telefónica y Google hicieron gratis para la universidad y administra una sociedad mercantil que ofrece la herramienta informática en una web»

Pero vamos a ver… Si ya era grave el haber siquiera intentado que empresas participadas por el Estado como Indra o Telefónica te hagan una herramienta gratis… ¿Encima quería hacer negocio con ella?

Noticia que les adelantaba Onda Cero hace una hora…. La jueza de los Supercopa Files imputa a Piqué por las comisiones de Arabia Saudí. La instructora del caso que afecta a la Real Federación Española de Fútbol subraya que el exjugador del FC Barcelona pactó recibir 4 millones de euros al año del régimen saudí cuando estaba en activo.