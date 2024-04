El monólogo de las ocho: "Al independentismo conviene traducirlo porque suele malversar también el lenguaje"

Igual cree que nos estamos poniendo un poco pesados midiendo el caudal de los embalses. Pero, ya que una alegría nos da la turbulenta, permítanos regocijarnos. Es que ya conocemos cuánto ha subido el nivel de agua embalsado y solo mencionarlo produce alivio. La media de los embalses se sitúa en un 60%. Eso significa por de pronto, que ya en Andalucía ya no hay que temer a las restricciones en el verano porque su situación hídrica se ha solucionado milagrosamente.

Todo el consumo anual de agua dulce para usos industriales del país ronda los 1.100 hm³; y el abastecimiento urbano anual asciende a 5.000 hm³. La reserva de agua embalsada en la España peninsular ha aumentado en 2.968 hectómetros cúbicos (hm³)

Claro, que un pesimista patológico podría invocar las pérdidas económicas provocadas por el aguacero. Se esperaba una pascua de récord en el turismo. Puede que no se haya alcanzado la cota esperada, pero desde luego el comportamiento del empleo en la hostelería ha sido fantástico y también por cierto, o muy especialmente, en Andalucía. Más de la mitad de los nuevos empleos de marzo se concentraron en sectores relacionados con el turismo como la hostelería, el comercio, el ocio y la sanidad. Y ha sido un marzo excepcional.

Lo cierto es que la lluvia ha hecho una excepción con Cataluña y bien que lo lamentamos porque es la región española donde la sequía está provocando las peores restricciones.

Quizás el de hoy, precisamente, sea el peor día para presentar un referéndum para la independencia

Quizás el de hoy, precisamente, sea el peor día para presentar un referéndum para la independencia. Es esa política que lleva padeciendo Cataluña y que es una constante autolesión. No sólo porque está inmersa en una fenomenal sequía que debería convocar la solidaridad de sus compatriotas de otras regiones sino porque esto desnuda la descomunal desconexión del nacionalismo con la realidad.

Hoy el problema es la falta de agua, claro que no es fácil hacer una campaña sobre ello y explicar por qué en lugar de obras hídricas, lo que se ha hecho en Cataluña en esta década enloquecida es desviar dinero público para la fabricación de una república imposible.

Bueno, pues ha sido hoy cuando Pere Aragonès ha dado inicio a la carrera de autos locos del independentismo y lo ha hecho con una propuesta de referéndum pactado con el Estado y al amparo de lo que él interpreta que dice el artículo 92 de la Constitución.

Al independentismo siempre conviene traducirlo porque además de los fondos públicos suele malversar también el lenguaje

Al independentismo siempre conviene traducirlo porque además de los fondos públicos suele malversar también el lenguaje. Cuando los independentistas catalanes dicen pactado, lo que quiere decir es «ya les forzaremos a aceptarlo» y si no lo aceptan, diremos que no hemos tenido más remedio que hacerlo por las bravas.

Claro que la situación en Cataluña se ha apaciguado. Hombre, después de haber concedido todas las demandas de impunidad, cómo no. Después de haber reformado hasta el Código Penal para hacer desaparecer el delito, lo raro es que hubiera conflicto. Si lo frustrante es que todo se está haciendo de forma extraordinariamente pacífica y el Gobierno ahora puede jurar una y mil veces que jamás se avendrá a un referéndum pero me temo que ya tiene el crédito exhausto. Esto es lo que ocurre cuando saltas todas las líneas rojas.

Porque además la legislatura permanece en suspenso. En realidad, Sánchez es sólo un presidente investido, es un presidente sin legislatura y su esperanza es poder recuperarla el 12 de mayo, cuando los catalanes hayan pasado a las urnas. Y a esa negociación acudirá el independentismo con la reivindicación única del referéndum. ¿Qué les va a prometer? ¿La amnistía?

En cualquier caso hoy ha habido sesión en el Senado y Bolaños insistió en que Cataluña está en paz.

En cuanto al resto de la actualidad. Escuchen ustedes este intercambio producido entre un periodista y una portavoz tras el Consejo de Ministros.

La única pregunta sobre las nuevas revelaciones de la carrera de Begoña Gómez que le han hecho a la portavoz Pilar Alegría tras el Consejo de Ministros ha sido esta del jefe de nacional de Onda Cero Juan de Dios Colmenero.

No es problema del Partido Popular, aunque es evidente que el PP va a tratar de explotarlo.

Lo que hay es una información de El Confidencial, que aporta además el documento clave. La mujer de Pedro Sánchez manifestó por escrito su apoyo a una UTE que se presentó a una licitación de 7,7 millones de euros del Ministerio de Economía y acabó llevándose el contrato. Miren, en este caso hay un salto. Ya no son reuniones. Donde uno puede tratar sobre cualquier cosa. En este caso hay un documento en el que la mujer del presidente apoya explícitamente y con su firma a una empresa. Añade El Confidencial: Uno de los principales accionistas de la UTE ganadora, el empresario y consultor Carlos Barrabés, fue el encargado de poner en contacto a Begoña Gómez con Air Europa en 2019 y, posteriormente, diseñó y llenó de contenido el Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid que actualmente dirige la pareja de Sánchez.

Este es el cruce entre Félix Bolaños, primer ministro in pectore, y el senador Bernabé del Partido Popular Dice Félix Bolaños que es un bulo. No. No hay tal bulo. El PP está barajando sentarla en la Comisión de Investigación del Senado, por de pronto ha decidido pedir la remisión inmediata del expediente completo de adjudicación de esos 7 millones de euros a empresas por las que Begoña Gómez intercedió por carta.

VÍDEO DEL MONÓLOGO