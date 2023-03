El monólogo de las ocho: "Le han regalado a Ayuso un buen motivo para romper con Rocío Monasterio"

Yo no sé qué prisa tienen en Córdoba para que llegue el verano. Pero es que si estamos aquí en marzo a 30 grados, en junio aquí se funde hasta la estatua de Góngora y de Maimónides. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Les saludamos hoy desde el corazón de la judería de Córdoba, donde hay un lugar maravilloso que Antonio Gala fundó para promocionar el talento y atraer jóvenes de todo el mundo para que puedan desarrollar sus capacidades en un entorno además muy inspirador.

Miren tenemos aquí a algunos amigos de la Brújula y de Onda Cero, sentados en sus bancos, que más que audiencia parece feligresía. Porque esta es la antigua iglesia de este Convento del Corpus Christi, construido en el siglo XVII. Yo me siento aquí en el altar como en la homilía.

Es una capilla desacralizada donde además han retirado el altar y ha ocurrido lo que suele ocurrir en Córdoba. Que cuando retiras algo, te encuentras algo aún más valioso debajo. Por eso la gente aquí no pica el parqué… no vaya a ser que se encuentre debajo unos suelos del califato.

Bueno, lo dicho, esta fundación hace un trabajo de mecenazgo y de formación que es de un valor incalculable. Por cierto que nos estará escuchando el mismo Antonio Gala, pero por la ventana de su habitación, que está situada justo allí, es esa que da al patio.

Es que en el santuario de la Fuensanta, de aquí a 20 minutos hay un caimán. No se sabe muy bien qué lo trajo hasta allí, pero dice la leyenda que el gran reptil vivía en los cañaverales del Guadalquivir y cuando crecía el caudal se venía a la ciudad y aterrorizaba a los cordobeses. Decían que atacaba a sus víctimas y se las tragaba de una pieza. Luego lo cazó un señor llamado Simón el cojo y… Todo esto es leyenda, es mentira, que lo caimanes están en el Caribe, no en el Guadalquivir, pero la cosa es que el caimán está allí disecado desde el siglo XVII en la ermita de la Fuensanta. Como un magistrado del CGPJ.

Oigan, qué semana. Todavía es jueves y cuesta creer que pueda ocurrir aún algo más. Ha sido una semana en la que Vox pretendía protagonizar la actualidad política con sus iniciativas y que ya deben de haberse arrepentido, porque todos los tiros les han salido por la culata.

De hecho ya se puede decir que parecen un jefe de campaña pluriempleado porque ha facilitado el arranque de las caravanas electorales de Pedro Sánchez, de Yolanda Díaz y ahora de Isabel Díaz Ayuso. En el Congreso construyeron el escenario perfecto para que sin límite de tiempo, también sin réplica (porque su candidato Ramón Tamames renunció a hacerlo) Yolanda Díaz presentara su candidatura a las próximas elecciones generales.

Hoy en la Asamblea de Madrid, en la última sesión de la Cámara antes de las elecciones, le han regalado a Isabel Díaz Ayuso un buen motivo para romper con la formación de Rocío Monasterio e iniciar en solitario su carrera hacia las municipales del 28 de mayo.

Son ya muchos desencuentros, generalmente relacionados con cuestiones presupuestarias, pero ¿Qué ha ocurrido esta vez? Pues que los de Monasterio se han opuesto a las bonificaciones fiscales con la que Ayuso pretendía atraer inversión extranjera. Dicen que eso discrimina a los madrileños. Y eso a Ayuso le ha dolido y por eso le ha dedicado las amargas palabras de despedida que acaban de escuchar y sobre todo le han dado la mejor excusa para romper con Vox e iniciar el camino hacia las elecciones.

En esto además cuenta con el apoyo de Alberto Núñez Feijóo, que hoy también ha sido duro con Vox. Bueno, en realidad Feijóo no tiene una política definida sobre lo que sus barones tienen que hacer si necesitan los votos de la formación de Abascal después de las elecciones. Y por eso lo deja a la elección de cada cual. Ya lo ha hecho con Fernández Mañueco, como primera decisión cuando llegó a la presidencia del PP.

(Y ahora ya ven, anda tan desquiciado Mañueco que ya se le dispara el dedo de las peinetas en las mismísimas Cortes de Castilla y León. ¿No lo han visto? Es que en gesto aún más infantil que ofensivo, le ha hecho un corte de mangas a una procuradora de la oposición)

Bueno, la cuestión es que Alberto Núñez Feijóo al fin se ha pronunciado sobre el resultado de la moción de Ramón Tamames y parece que está bastante satisfecho de la decisión que ha tomado de alejarse todo lo posible del espectáculo ofrecido en el Congreso de los Diputados.

Estas declaraciones las ha pronunciado en Bruselas y al Gobierno le ha enfurecido que también se hubiera referido allí al debate sobre las pensiones. Además justo cuando Emmanuele Macron muestra una determinación rocosa para enfrentarse a las protestas y por su propia reforma. El ministro Escrivá le ha dedicado, a Feijóo no a Macrón, una serie de epitetos muy descriptivos entre los que vuelve a destacar la acusación de antipatriota.

Luego le preguntamos a John Müller qué opina de estas palabras. Ya saben que el bueno de John ha escrito un artículo que ha sido contestado por el propio Escrivá y en el que dice que el ministro está haciendo una hacienda paralela a cuenta de la reforma de las pensiones. Dice John: «La reforma de las pensiones de José Luis Escrivá plantea problemas al Estado de Derecho español que van mucho más allá de la sostenibilidad financiera y técnica del sistema»

Por cierto que hoy se habla de una polémica en Torrelodones de la que conviene ocuparse en algún momento. Hay una polémica por la alta nota de una persona 'trans' en las pruebas físicas para policía local. El candidato acudió a Torrelodones con un poder notarial pero sin el registro de su cambio de género. Es el primer caso que se da, al menos, en la Comunidad de Madrid.

Y esto ocurre en el día en que la World Athletics has banned transgender female athletes from competing in the female category at international events.

World Athletics, el órgano que regula las competiciones internacionales de atletismo, ha decidido este jueves prohibir la participación de transexuales en categoría femenina a partir de la próxima semana. La medida entrará en vigor el 1 de abril y la federación internacional asegura que la toma para «proteger al deporte femenino».