El monólogo de las ocho: "El Gobierno sigue sin contestar a una sola pregunta sobre Begoña Gómez"

En el aeropuerto había un señor calvo. Habría más… Al menos dos. Pero, este del que les hablo iba el hombre con su conciencia tranquilísima, suponemos, por la terminal, cuando lo abordó la Guardia Civil. Imagínense el susto. Porque el hombre tuvo que justificar ante los agentes que, si bien compartían la misma rarefacción del cabello o alopecia, él no era Luis Rubiales.

Se había equivocado. A la segunda, los agentes de la UCO sí que acertaron. Abordaron a Luis Rubiales, lo detuvieron, lo llevaron a una furgoneta negra y lo condujeron a las dependencias de la Benemérita. Allí Luis Rubiales no declaró, está en su derecho, y ha sido puesto en libertad, a la espera de que la juez Delia Rodrigo, del juzgado número 4 de Majadahonda (Madrid), decida cuándo le cita.

Luis Rubiales no había previsto regresar tan pronto de la República Dominicana. Tenía un billete para el día 6 de abril, pero algo le ha empujado a adelantar el regreso. El ex presidente de la RFEF está siendo investigado por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, tal y como se recoge en el sumario del caso. La Guardia Civil sostiene que el ex presidente de la RFEF desvió al menos 3,8 millones de euros a la constructora Gruconsa y a la sociedad que explota el estadio de La Cartuja en Sevilla entre los ejercicios 2020 y 2022. Ahora les contamos más detalles sobre el sumario, al que ha tenido acceso Onda Cero.

Hoy se emite una oportunísima entrevista con el ex presidente de la Real Federación de Fútbol de Ana Pastor, realizada horas antes de que Rubiales embarcara de regreso a España. Será esta noche en La Sexta. Rubiales dice que todo lo que tiene se lo ha ganado honradamente.

El Gobierno sigue sin contestar a una sola pregunta sobre Begoña Gómez

El Gobierno sigue sin contestar a una sola pregunta sobre Begoña Gómez. En esto conviene apreciar el contraste. Isabel Díaz Ayuso lleva tres ruedas de prensa monográficos, un pleno en la Asamblea y otras comparecencias. Pedro Sánchez no ha dicho todavía ni palabra y hoy que está en Qatar ha permitido un par de preguntas a los periodistas, ninguna ha versado sobre los negocios de su esposa. Y eso que hoy El Confidencial aporta una novedad que es una segunda carta en la que Begoña Gómez presenta su apoyo al benefactor de su máster para que obtenga una licitación pública.

Leo lo que dice El Confidencial: "La mujer de Sánchez redactó una segunda declaración de apoyo a Carlos Barrabés para otra licitación del Gobierno. El empresario, que montó el Máster en Transformación Social Competitiva de Begoña Gómez, también ganó este nuevo concurso. En este caso se trataba de un negocio de 4 millones y medio".

Hoy Alberto Núñez Feijóo en Espejo Público de Antena 3 ha vuelto a sugerir la posibilidad de que no le quede más remedio que sentar a Begoña Gómez en la Comisión que ha arrancado en el Senado para investigar las adjudicaciones durante la pandemia.

Es evidente que esta es una baza que el PP se está guardando para poder transaccionar con ella, lo que da la medida de para qué sirven exactamente estas comisiones. El Partido Popular también ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para reprobar al primer ministro in pectore Félix Bolaños.

Por dos razones, que en realidad son dos falsedades. Porque dijo que la soberanía nacional "reside en el Congreso", menospreciando y afeando la labor que se realiza en la cámara territorial. Esto de la soberanía nacional es algo fabuloso, porque es sobre lo que se asienta la misma Constitución y es el concepto más ignorado. Igual es una ignorancia consciente, vaya usted a saber.

La otra razón es su falseamiento del dictamen de la Comisión de Venecia, que quiso presentar como un aval a la constitucionalidad de la amnistía cuando era una evidente impugnación de principios muy concretos que sostienen esta amnistía.

Hoy precisamente Félix Bolaños ha contestado, es un decir, a las preguntas sobre Begoña Gómez y contrasta su posición con la dureza que prescribe con Isabel Díaz Ayuso.

El Gobierno no ceja en pedir responsabilidad políticas a Ayuso por los problemas que tiene su novio

Porque sin embargo, el Gobierno no ceja en pedir responsabilidad políticas a Ayuso por los problemas que tiene su novio con el fisco por el pago del impuesto de sociedades de una de sus empresas. Lo que no está claro es con qué resultado pide esas responsabilidades. El PP de Madrid está convencido de que le está siendo del todo contraproducente. Ha encargado una encuesta a Gad3 el PP de Madrid. Y dice que si hoy se celebraran elecciones Isabel Díaz Ayuso aún engrosaría su mayoría absoluta en cuatro escaños. Lo que arrojaría un resultado descomunal de 74 diputados frente a los 27 de Más Madrid o a los 25 del PSOE, que caería. Ya digo que es una encuesta encargada a Gad3 por el PP de Madrid.

Por cierto, que Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por supuesta revelación de secretos. En relación a la nota informativa difundida por un canal oficial en el que la Fiscalía de Madrid informaba sobre el cruce de correos entre el abogado de González Amador y el fiscal relativos a la investigación

Y ahora que hablamos de estos asuntos, es interesante regresar a la entrevista que ha hecho Alsina esta mañana. Interesantísima. A Joan Baldoví de Compromís.

Es una buena ocasión para que alguien como Baldoví aprenda la lección

El motivo de la entrevista es el archivo de la causa contra Mónica Oltra. Y él dice que es un hombre feliz y contento. Bien está. Hasta Ximo Puig dice que está contento y fue quien la hizo dimitir cuando era su vicepresidenta. Porque eso hay que recordarlo, son elemento de Vox quienes emprendieron la persecución judicial y política pero quien en última instancia fuerza su dimisión es Puig, porque considera que deteriora la imagen de su gobierno.

Bien. Nosotros, al menos yo, dijimos entonces que una imputación no es una condena y que conviene establecer un baremos para todos. Porque la presunción de inocencia debe funcionar incluso para aquellos que la desprecian o que han construido su prestigio sobre la destrucción de la presunción de personas que estaban siendo juzgado. Que es el caso de Compromís. Compromís se erigió en comité de salud pública en la Comunidad Valenciana y Oltra terminó devorada por su propio discurso. Su exmarido había abusado de una menor tutelado. Pero eso no convierte en complice a quien era su mujer entonces.

La cuestión es que es una buena ocasión para que alguien como Baldoví aprenda la lección, pero me temo que eso no ha ocurrido. De hecho persiste en su nocivo discurso. La presunción de inocencia solo para mí y los míos, los jueces solo deciden bien si me dan la razón y contra los demás vale todo. Todo lo que para mí no vale.

