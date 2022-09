El monólogo de las ocho: "El gobierno catalán está roto y a lo máximo a lo que pueden aspirar es a mantenerlo en estado vegetativo"

Hay una enorme expectación por este estreno. ¿La nueva de Avatar? Aunque también transcurre en un mundo ficticio. ¿Blonde? No, aunque también lo protagoniza alguien muy guapo. Todavía no han terminado el rodaje, pero ya se han visto las primeras imágenes de la serie a mayor gloria de Pedro Sánchez.

Sánchez también utiliza la palabra resiliente en la intimidad. Yo pensaba que era una palabra que se reservaba para la cosa pública. Resilientes.

Aparece Sánchez bromeando con Biden. Bueno, más bien riéndole un chiste a Biden. Luego lo vemos paseando con sus perros. Departiendo con sus asesores. ¡En el Falcon! Esto es una maravilla.

En realidad… de esta película lo interesante de verdad sería conocer los descartes, porque se trata de un documental autorizado y revisado.

El riesgo de que todo quede demasiado artificial en estas producciones es muy grande, de hecho el tráiler ya tiene mucho de postizo, no es la mejor actuación que he visto. Ya hemos asistido a otras operaciones que trataban de humanizar a Sánchez (esto que suelen decir los asesores de imagen) de despojarlo de ese hieratismo que siempre lo acompaña y nunca tuvieron éxito. Hombre, utilizando palabras como resiliencia va a costar verlo con naturalidad.

Veremos, aunque aún queda para el estreno, que seguramente caerá en las vísperas de unas elecciones, verán.

El Congreso aprueba la ley de empleados del hogar

Si noticia es lo insólito, o al menos lo infrecuente, la imagen que ha ofrecido el hemiciclo a media tarde es una sensacional noticia.

Casi todos los diputados en pie para celebrar una votación casi unánime, la que le va a reconocer a las empleadas del hogar el derecho al subsidio por desempleo. Ya era hora. Sólo se ha abstenido Vox y no ha habido ningún voto en contra. Si usted es empleada o empleado doméstico, esto le interesa. Con la convalidación aprobada hoy, el Congreso ha dado luz verde a que se mantenga en la legislación de manera indefinida el decreto puesto en marcha el mes pasado, que entre otras cosas permitirá a las empleadas de hogar acceder a una indemnización de 20 días por año trabajado en el caso de ser despedidas de manera procedente y de 33 días por año si la extinción del contrato se reconoce como improcedente. Bien está.

El plan fiscal de Montero

A media mañana, el Gobierno presentaba su plan fiscal. Después de que once comunidades se sumaran a las bajadas de impuestos, el Ejecutivo ha anunciado una rebaja fiscal para rentas de hasta 21.000 euros. Se trata de un gesto, porque no podía quedarse atrás, clamando en el desierto contra el pecado nefando de reducir la presión fiscal a los ciudadanos. Otro gesto: elevar el mínimo exento de hacer la declaración de la renta hasta los 15.000 euros. Los que ganen 15.000 euros al año ya no tienen la obligación de hacer la declaración.

Pero más allá de estos gestos, obligados por las circunstancias y por una marea fiscal que empezaba a crecer en Madrid y ha terminado anegándolo todo. Más allá de estos gestos, lo que ha presentado el Gobierno es una subida de impuestos, porque de hecho pretende recaudar 3.144 millones más.

¿Y cómo pretende recaudar 3144 millones más María Jesús Montero? Entre otras cosas con el célebre impuesto para los ricos.

Veamos: será un tributo temporal para 2023 y 2024 y lo abonarán los contribuyentes con una riqueza neta superior a los tres millones de euros. Su nombre: impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas.

Y ustedes dirán, oiga, que ya existe el impuesto de Patrimonio. Según el Ejecutivo, se evitará la doble imposición, que es ilegal y daría lugar a numerosas denuncias, permitiendo que la cuota que se abone por patrimonio en CCAA sea totalmente deducible. Esto va a traer lío. De hecho el consejero de Hacienda de la comunidad de Madrid Javier Fernández-Lasquetty ya ha anunciado que el gobierno de Ayuso lo va a estudiar bien por si procede recurrir al Constitucional.

El lío catalán

En la política hay una norma de protocolo que es eterna: todo cese conviene, por una cuestión de decoro, que se travista de dimisión. Cuando una destitución no mantiene ese decoro mínimo, es que la cosa es muy grave. Y es lo que ha ocurrido con el Gobierno de Cataluña, donde el presidente Aragonès, de Esquerra, ha sometido a su socio Junts a una humillación difícil de asimilar. Ha despedido fulminantemente al hombre de confianza de Carles Puigdemont, el vicepresidente Jordi Puigneró, y ha complicado mucho la permanencia en el Gobierno de los consejeros de Junts.

Estos llevan reunidos desde la mañana. Una reunión eterna. Es difícil saber para qué, porque el gobierno catalán está roto, lleva tiempo roto, casi nació roto y a lo máximo a lo que pueden aspirar es a mantenerlo en estado vegetativo.

Igual lo que están dirimiendo es cómo voltear la situación para que sea Aragonés quien cargue con la responsabilidad de romper el acuerdo. En cualquier caso, llevan horas reunidos y ya esta mañana, Laura Borrás no era capaz de decirle a Carlos Alsina en 'Más de Uno' cuál sería el desenlace.