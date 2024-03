El monólogo de las ocho: "Esto no va de convivencia, sino de cómo conseguir siete votos"

Lo que hace increíble la propaganda de la ley de la amnistía es que pende de una mentira original y esta es tan evidente que lastra la credibilidad de todos los demás argumentos. Así que hay que compadecerse de los esfuerzos que hace el primer ministro in pectore Félix Bolaños, porque están condenados a la melancolía.

El Gobierno no puede admitir que todo esto se hace únicamente por siete votos y que si no no se haría. Los siete votos de Junts para la investidura. Y que se trata de una ley a la medida de unos delincuentes muy particulares con nombre y apellidos. Si admitiera esto podría explicar, por ejemplo, que esta haya sido la única ley que se recuerda que fue aprobada en Comisión y rechazada en el pleno. Bastaría con que dijese: la situación procesal de Puigdemont cambió entre medias y hubo que cambiar la ley.

También podría explicar por qué han modificado la ley para que el procés arranque en 2011. Y responder a todas las preguntas que de ello se derivan. ¿Significa eso que el procés empezó en la época de Zapatero? ¿Por qué el Gobierno decide autolesionarse así? ¿Por qué el Gobierno de repente considera que el procés empieza en 2011 y por tanto ahí debe comenzar el tiempo de la impunidad de la amnistía?

Se aprecia el esfuerzo que ha hecho Félix Bolaños por explicar lo inexplicable hoy con Carlos Alsina en 'Más de uno' de Onda Cero. Claro, admitir que la impunidad no se otorga en pos de la convivencia sino de la investidura sería tanto como confesar que la ley tiene un fin espurio y eso haría evidente la inconstitucionalidad de la ley.

Lo que no puede decir es que Junts le ha exigido que se garantice la impunidad de los Pujol

Y como no lo puede admitir tampoco puede explicar que la única razón para ampliar el plazo de la impunidad de la amnistía a noviembre de 2011 sólo tiene una razón: extinguir los delitos de los Pujol.

Claro, lo que no puede decir es que Junts le ha exigido que se garantice la impunidad de los Pujol, porque eso supone admitir que es una ley ad hominem, donde lo que importa es el nombre y los apellidos de aquellos a los que dispensa impunidad. Y da igual que sus delitos sean la más vulgar corrupción y que por tanto extinguirlos no tenga nada que ver con la convivencia, porque esto no va de convivencia sino de cómo conseguir 7 votos.

Como esto no se puede admitir sólo hay un argumento medianamente, si bien bastante paternalista, que es lo que llamaremos el salto de fe.

Toda esta explicación tiene una conclusión que llega desde Chile. La envía por correo trasatlántico Pedro Sánchez, que se encuentra allí de viaje oficial

Esto no significa que haya unos presupuestos porque el pacto con Carles Puigdemont es de investidura y no de legislatura. Así que las cuentas se negociarán a partir de ahora en una mesa aparte y con una galaxia de socios con intereses en ocasiones contrapuestos. El portavoz oficioso de este Gobierno, que es Óscar Puente, ha sugerido por primera vez la posibilidad de que no se aprueben los Presupuestos y haya que gobernar con las cuentas del pasado ejercicio.

Desde allí, desde Chile, Pedro Sánchez decidió enzarzarse en una polémica con Isabel Díaz Ayuso a cuenta del día de la mujer que hoy se celebra.

Hombre, por utilizar la terminología al uso, este se trataría de un caso canónico de mansplainning. Lo que esto significa no sé si lo podrán explicar lo amigos cincuentones del presidente, pero un buen resumen sería cuando un hombre le explica a una mujer lo que sabe mejor que él. Por ejempl,o cuando Sánchez le explica a Ayuso lo que es ser una mujer.

En cualquier caso, Ayuso no ha querido dejarlo ahí y se ha lanzado a Twitter y ha piado: «A mí me ha llamado la atención que quien acaba de romper como nunca la igualdad ante la ley de los españoles (hombres y mujeres) con una amnistía a golpistas y corruptos, se dedique a mentir sobre mis palabras y darme lecciones sobre cómo celebrar que soy mujer. Luego recuerdo que es el mismo que suelta a los violadores y agresores sexuales, y lo entiendo todo».

Bueno, más allá de estos rifirrafes…

Hoy es 8M así que recorren las calles las tradicionales manifestaciones del Día de la mujer. Ya saben que de un tiempo a esta parte, el movimiento feminista acude dividido a esta celebración y esta vez no ha sido la excepción. Sobre todo por los derechos del colectivo trans, pero también por otra cuestiones como el abolicionismo de la prostitución.

Por cierto, sobre esto destaca una iniciativa de mujeres socialistas como Adriana Lastra, Susana Díaz y otras históricas del PSOE que ha trasladado a la dirección del partido una petición para que se expulse a los cargos públicos que recurran a la prostitución. Para ello, se insta a que el Código Ético interno que se aplica a los militantes "incorpore el rechazo explícito" a este "ultrajante negocio" como "condición inexcusable para el cumplimiento del principio de ejemplaridad".