El monólogo de las ocho: "Un escalón más en la crisis diplomática"

Hay dos ministros hoy que no estarán muy contentos con el resultado de la primera entrevista de la legislatura de Pedro Sánchez. Ha ido a un terreno no demasiado conflictivo, como es Televisión Española, ya saben que la Moncloa elige muy minuciosamente donde se entrevista al presidente. Pero, a veces eso es lo más peligroso. De hecho el problema de la entrevista de Sánchez ha sido un cierto relajo. El ministro Albares, jefe de la diplomacia española, no debía de haber visto la entrevista cuando departía ante los periodistas acerca de sus esfuerzos para restablecer las relaciones de Israel después del grave desencuentro tras el viaje de Sánchez a la Oriente Próximo.

Bueno, apenas unas horas después Israel llamaba a consultas a su embajadora en España. Este es un escalón más en la escalada de la crisis diplomática. Ahora les ofrecemos la declaración de Sánchez que ha desatado la airada respuesta de Israel.

El otro ministro que anda tratando de explicarse es Félix Bolaños, que ha ido a Bruselas para encontrarse con las autoridades comunitarias, el problema para Bolaños es que Sánchez ha hecho una declaración de sinceridad temeraria que pulveriza en apenas tres segundos toda la prolija exposición de motivos de la amnistía.

Bolaños dice que hay cero preocupación por la ley de amnistía

Bolaños se ha encontrado con el comisario de Justicia Didier Reynders y con la vicepresidenta de Valores Vera Jourova y dice que en Europa hay cero preocupación por la ley de amnistía que se está tramitando en el Congreso. Pero cero patatero. Habrá que escuchar a las autoridades comunitarias, pero lo cierto es que las inquietudes sobre la vulneración del principio de igualdad ante la ley y del estado de derecho no son cuestiones internas cuando se dan en Polonia o en Hungría.

Y en cuanto a la preocupación, al menos Reynders se ha interesado por el texto y es normal porque ha sido alertado por las numerosas protestas de instituciones relevantes y del grueso de la judicatura.

Ahora bien todos los esfuerzos que Bolaños haga para explicar que el beneficiario de esta ley no es Pedro Sánchez sino la población española, quedan pulverizados con apenas unos segundos de la entrevista de esta mañana en TVE.

Es la más clara vulneración de la igualdad de los ciudadanos ante la ley que se ha visto desde la restauración democrática en España

Es que este es el fin espurio. Sin el 23 de julio no habría amnistía, por lo tanto el fin de la ley diga lo que diga la exposición de motivos es la compra de unos votos a cambio de impunidad. Y si eso no es un acto de corrupción política, que venga Bolaños a explicarlo, porque es la más clara vulneración de la igualdad de los ciudadanos ante la ley que se ha visto desde la restauración democrática en España.

Otro pago a sus socios independentistas es el montaje de estas mesas de negociación extraparlamentarios y extracomunitarios, porque el sábado Santos Cerdán se reúne con Carles Puigdemont en Suiza. Y es verdad que Santos Cerdán es número tres socialista pero esa no es una mesa de partidos porque lo que allí se discute son las condiciones que le hicieron a él presidente, es decir que sustentan a su gobierno.

Por cierto, que en esos acuerdos con Puigdemont se encuentra escrito lo del lawfare, recordarán la polémica. El término insidioso está escrito en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Junts y sugiere que los jueces actúan a veces con una motivación política y que por tanto el Congreso debe fiscalizar sus sentencias en comisiones. Respecto de lo primero, es evidente que un juez puede ser corrompido. O puede prevaricar. Que se lo digan a Baltasar Garzón, pero si eso ocurre, ya hay procedimientos y garantías. Lo que es aberrante es que el legislativo se arrogue el poder de tribunal de casación. Por eso el Gobierno se obstinó en negar que eso fuera a ocurrir a pesar de que está perfectamente escrito en un acuerdo.

Bueno, pues no parece tan exagerado

Hoy hay dos decisiones que tienen que ver con la Justicia y con la arbitrariedad del Gobierno a la hora de hacer sus nombramientos. El CGPJ se opone por primera vez en democracia al candidato del Gobierno a fiscal general: "No es idóneo", dicen de Álvaro García Ortiz. Este informe es preceptivo pero no vinculante por lo que el Gobierno puede llevar a cabo el nombramiento de su candidato a fiscal general del Estado. Y dirán, bueno, es que la mayoría conservadora, ya, es que también es la primera vez que un fiscal general del estado incurre en desviación de poder al ascender a su predecesora en el cargo.

Luego, el Supremo, esta vez por unanimidad, ha anulado el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por no ser "jurista de reconocido prestigio". Han ponderado sus méritos políticos pero han recordado que la exministra de Sánchez no cumple con un requisito: no es una jurista de reconocido prestigio.

Lo cierto es que sobre la misión diplomática de Sánchez en Israel siempre pesará un resultado y es el repudio de Israel y el regocijo de Hamas

Nos falta por hablarles de la relación con Israel. Lo cierto es que sobre la misión diplomática de Sánchez en Israel siempre pesará un resultado y es el repudio de Israel y el regocijo de Hamas. Ese es el balance y si bien es del todo disparatado decir que Sánchez apoya el terrorismo sí traza una simetría imposible entre el crimen y la respuesta obviando lo que significa luchar contra un ejército de fanaticos no convencional que utiliza a la población civil para proteger sus arsenales.

La oficina de Netanyahu califica de “vergonzosas” las declaraciones de Sánchez en las que expresa “francas dudas” de que la ofensiva sobre Gaza respete el derecho internacional humanitario. ¿Habría tomado Israel esta medida drástica de retirar a su embajadora por estas declaraciones de no haberse producido la crisis del viaje de Sánchez? Pues no. Pero hay un comprensible hipersensibilidad, teniendo en cuenta que él mismo les acusó de una "matanza indiscriminada de civiles", que hizo una performance muy inoportuna en el paso de Rafah y que tiene ministros, qué digo ministros, una vicepresidenta nada menos, que considera que Israel es un estado genocida.

