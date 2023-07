El monólogo de las ocho: "La campaña ha entrado ya en la fase desquiciada"

La cumbre de la Unión Europea con los países latinoamericanos debía de ser importantísimo. Pero el presidente de turno, Pedro Sánchez, ya se ha excusado de la cena de gala ayer y de la rueda de prensa conjunta hoy. Porque hay prioridades y hoy tiene que irse de mitin a San Sebastián igual que ayer tuvo que irse de mitin a Huesca.

Hay prioridades y la campaña ha entrado ya en la fase desquiciada. Quedan ya sólo cinco días y ya vale todo, empezando por hacer con el candidato del PP todo aquello de lo que se quejaba que hacían con él el candidato socialista al comienzo de la campaña, como una estrategia metódica de destrucción personal para minar sus posibilidades electorales. Hoy ha estado con Carlos Alsina en Más de Uno el Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

No me digan que no es sorprendente que la campaña se haya desquiciado de tal manera que el mensaje electoral sea ahora una reivindicación de la verdad y del valor de la palabra. Ahora que ya casi nos habían convencido de que a la mentira se le puede llamar cambio de opinión y que los verdaderos líderes, como Sánchez, tienen como principal virtud cambiar de opinión con la elasticidad del grafeno, el nylon o la elastina.

También habíamos quedado en que la utilización del sanchismo como concepto era una táctica deshumanizadora, propia de pérfidos trumpistas. Bien, la campaña socialista en esta fase desquiciada consiste en crear un fejoyismo con el que caricaturizar a Feijóo atribuyéndole todos los atributos asociados al sanchismo. Como la relación tortuosa con la verdad y la carencia de palabra.

El motivo de escarnio para Feijóo es su patinazo con las pensiones en TVE,

En estas horas recientes, el motivo de escarnio para Feijóo es su patinazo con las pensiones en TVE, donde una periodista, Silvia Intxaurrondo, hizo su labor como es debido y corrigió la falacia de que el PP había actualizado siempre conforme al IPC las pensiones cuando ha gobernado. A cuatro columnas en El País iba hoy la noticia de la afirmación falaz de Feijóo, que ya ha rectificado por segunda vez en menos de 24 horas. La más reciente en Espejo Público de Antena 3.

El problema es que Sánchez todavía no ha corregido una sola de la incorrecciones, mentiras u omisiones proferidas en campaña y el doble baremo es apreciable en la portada de hoy de El País con toda nitidez. El problema es que en esa portada que lleva a cuatro columnas este titular, luego en una esquina, a una columnita dice: «El Gobierno renegocia con Bruselas los peajes». Anda. O sea que los peaje sí era un compromiso con Bruselas, a pesar de que el presidente y su ministra lo había negado.

Pero hay algo más grave. Un artículo de Xavier Vidal Folch que está sirviendo para que la campaña socialista describa a Feijóo como un insolvente y que tiene declaraciones ¿inventadas? Desde luego desmentidas por la fuente a la que se le atribuyen. El artículo dice que Von der Leyen después de reunirse con Feijóo y hablar del tema de las pensiones se dirigió a su equipo y les dijo: “este hombre ha venido sin ideas, solo a desmontar al Gobierno de su país”. Esto lo pone entre comilla y es por tanto textual. Ander Gil, el presidente del Senado lo ha tuiteado con entusiasmo. La portavoz de la Comisión Dana Spinant ha compartido el artículo junto con el siguiente mensaje: Negamos categóricamente cualquier declaración atribuida a la presidente Von der Leyen en este artículo. Sencillamente no son verdad. La Comisión Europea no ha sido nunca contactada en busca de una reacción para este artículo.

Le acabo de leer a Miquel Roig de El Confidencial: «Casi siete años de corresponsal en Bruselas y no recuerdo un desmentido con este énfasis». Y es verdad. Ahora Ander Gil se ha hecho eco de una nota aclaratoria de El País y luego lo ha borrado pero mucho más indignado con quien le ha pedido la rectificación que con quien le ha intoxicado. Quizás porque de la intoxicación siempre algo queda. Algo queda y lo que nos queda.

Pedro Sánchez ha cancelado su participación en la rueda de prensa conjunta de la reunión Unión Europea Celac porque tiene otras prioridades. Segundo plantón en dos días para asistir a un mitin, esta vez en San Sebastián, que es por cierto donde Zapatero pronunció su mitin lisérgico sobre el infinito y el todo.

Hoy Alberto Núñez Feijóo ha estado esta mañana en Espejo Público para fustigarse un poco por haber soltado la afirmación falaz de que el PP había actualizado siempre las pensiones conforme al IPC. Ahora se entiende que querrá pasar página y recuperar la iniciativa de su campaña, ahora está en Palma, en un mitin en el feudo de Marga Prohens.

El titular del día en la campaña es que Santiago Abascal ha recuperado aquello de la derechita cobarde, no de forma explícita pero, sí en espíritu. Abascal augura que la tensión volverá a Cataluña si hay un Gobierno de coalición PP-Vox. Advierte de que un Ejecutivo en el que esté su partido respondería sin “titubeos” como los de Rajoy ante un nuevo desafío independentista.

Tampoco tiene hoy actos electorales convocados Yolanda Díaz. La candidata de Sumar quiere tener tiempo para preparar el debate de mañana miércoles en TVE. Es un debate complicado por inusual. ¿Cómo se prepara un debate a tres cuando falta el que en realidad es el adversario a batir? Veremos mañana cuál es el resultado y aquí se lo contaremos en La Brújula.