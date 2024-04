El monólogo de las ocho: "Si Bildu puede ganar hoy en el País Vasco es porque el Gobierno ha promovido esa desmemoria"

Tic tac tic tac… corren los segundos para que ruede el balón en el Etihad Stadium. Una de las remontadas más célebres de la historia del Madrid en Europa fue la que le brindó precisamente su primer título continental.

Real Madrid - Stade Reims. 1956 (?) A los 10 minutos iban perdiendo 0-2. Un gol de Di Stéfano inició la remontada. Terminaron 4-3. Al terminar Santiago Bernabéu pronunció una frase muy célebre: «“Hemos cumplido sencillamente nuestro deber”».

Veremos si el único equipo español que queda en la Champions cumple con su deber y se sobrepone al factor campo y a un equipo estado de plantilla descomunal, el Manchester City. No se lo pondrá fácil. Valgan las derrotas anoche del Barça y el Atleti para percibir lo que se juegan hoy los de Ancelotti.

A partir de las 20.30, 19.30 en Canarias lo podrán vivir aquí, en la sintonía de Onda Cero en el Radioestadio de Edu García.

Convendría que alguna institución quedara en pie tras este mandato enloquecido. Porque la sensación es que todas están en almoneda. El deterioro de la Fiscalía ya es probablemente irremediable, después de haber situado en ella a Dolores Delgado y su inidóneo sucesor al frente. Pero la fragilidad parlamentaria del Gobierno ha estado a punto de degradarla aún más.

No es anecdótico lo ocurrido con la comisión de investigación del caso Koldo. El grupo parlamentario socialista pactó con sus socios sentar, incluido Bildu, sentar en esa comisión a fiscales con investigaciones en curso. Por cierto, entre ellos estaría ni más ni menos que el Fiscal Anticorrupción. ¿A alguien le extraña? Si también pactaron con Junts y Esquerra la citación de jueces, ¡de ropones!, a una comisión concebidas para cuestionar su trabajo y acusarles de lawfare, es decir, de hacer una guerra política contra los independentistas por ser independentistas.

De ahí que con toda naturalidad los socialistas en el Congreso hayan pactado con sus socios, incluido Bildu, la citación de fiscales en la comisión del caso Koldo. Esto escandaliza a algunos miembros del Gobierno, como por ejemplo la juez Margarita Robles o el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Parece que ha conseguido pararlo, pero no crean que sin consecuencias ni que va a ser tan fácil. No comparecerán… ahora bien… dice tanto de este Gobierno el que haya pactado con Bildu la comparecencia parlamentaria del Fiscal Jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón para informar de su labor… Primero porque es algo peor que ridículo que las partes de un proceso judicial comparezcan en una cámara como si este fuera un tribunal de casación, segundo porque revela cuál es la verdadera naturaleza de esta comisión, que es hablar de cualquier cosa excepto de Koldo y su panda. Y tercero porque… fíjense como suena ahora toda la sofoquina electoral de última hora a cuenta de Bildu.

No crean que les ha entrado un rapto de vergüenza. Es que el voceros y portavoces del PSOE sigue haciéndose los escandalizados como si hubieran conocido anteayer que Bildu no condena a ETA ni la considera una banda terrorista. Ellos, que llevan cinco años gobernando con ellos como socios preferentes, también para la redacción de la ley de memoria democrática.

La sofoquina de los portavoces y voceros socialistas trata de compensar a última hora la campaña de blanqueamiento de Bildu y sus resultados electorales pero tiene una contraindicación. Que después del 21 de abril, llega el día 22 y ese día volverán a decir que Bildu es un partido progresista con el que mantener una alianza solo que con aún menos credibilidad que ahora. Hoy Feijóo le ha dado a Sánchez una solución que por supuesto despreciará… Oiga, si tanto le horroriza Bildu… rompa con ellos.

Ayer hacíamos un interesante ejercicio de memoria, que era exponerles la opinión de los socialistas, de ilustres socialistas, cuando no están en campaña electoral. Urge volver a hacerlo porque es pavoroso escuchar el contraste. Por ejemplo, Óscar Puente. El Ministro de Transportes. El muy sensible Óscar Puente, tan tierno que parece relleno de algodón. Hoy le han preguntado por Bildu en un desayuno informativo. Y el hombre tiene la desvergüenza de decir que no es un socio de Pedro Sánchez. Bildu. Que ha investido con sus votos a Chivite en Navarra y a Pedro Sánchez en Madrid. Que se ha sentado a negociar con Sánchez en persona. Que ha aprobado Presupuestos, Reforma Laboral y hasta la ley de memoria democrática. ¿Saben por qué dicen que España no es una democracia hasta 1983? Sí, por el lápiz rojo de Bildu. Si Bildu puede ganar hoy en el País Vasco es porque el Gobierno ha promovido esa desmemoria e incluso le ha permitido capitalizar leyes sociales muy pintonas, como la ley de vivienda.

Pues no… dice Óscar Puente que no son un socio. Es un sonido un poco largo. Escuchen pero es importante que no se pierdan el final.

El final es espléndido. Es de un arrojo extraordinario. O sea que Bildu no es fiable para que los socialistas les den la lehendakaritza. ¿Y para darle Pamplona sí? Porque al alcalde de pamplona, de UPN lo desalojaron para poner a uno de bildu. En un lugar tan simbólico que para Bildu es la capital de la Gran Euskal Herría. La capital. Pero esperen porque aquí viene la muestra de la desvergüenza químicamente pura de este gobierno en lo que se refiere a Bildu. Escuchen ustedes cómo justificaba Óscar Puente que el PSOE le diera a bildu la alcaldía de Pamplona y recuerden que ahora, en campaña, dice que bildu no es fiable.

Un partido progresista democrático. Eso es lo que Bildu volverá a ser para el PSOE cuando pasen las elecciones vascas. El día 22 de abril volverá a ser un partido progresista democrático,. Esa es la desvergüenza de la actual sofoquina de los socialistas.