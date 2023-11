El monólogo de las ocho: "Bienvenidos a la dislocada XV Legislatura"

He bajado a la hemeroteca y me he traído una crónica de 2004, febrero. Es de El Comercio. Dice: "El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, y el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, presidieron ayer en el municipio asturiano de Lena el inicio de las obras de la variante ferroviaria de Pajares, que permitirá que Gijón y Madrid estén comunicadas por tren en dos horas y media a partir de 2010". Ja.

Qué optimistas éramos. Esta obra se concibió hace 43 años. Hace 18, Álvarez Cascos, puso la primera piedra. Hoy, al fin, ha sido inaugurado el tramo de la variante Pajares que no llega en dos horas y media de Madrid a Gijón sino en 3 horas y 20 a Oviedo. Pero, es un gran paso para el asturiano y para los visitantes y para las mercancías, porque hoy Asturias está más cerca de León y una hora más cerca de Madrid y mejor conectada con el resto de España, con los beneficios.

Fin de una obra titánica que también beneficiará a los leoneses y por supuesto a los madrileños, aunque estos no tiene representación institucional en esta inauguración por el frentismo de este Gobierno que ha excluido a la presidenta de la Comunidad, Díaz Ayuso.

Pero, lo fundamental ya está. Bueno, aún ha de mejorar, como toda infraestructura ferroviaria. Pero, el viaje inicial ha llegado a su destino y el presidente asturiano Adrián Barbón es un hombre exultante.

Esta tarde llegaba una alerta a los móviles suscritos a un medio de comunicación. Decía: "Urgente: Felipe VI defiende la Constitución y recuerda la "obligación" de legar "una España sólida y unida".

¿Desde cuándo es noticia que el Rey defienda la Constitución?

¿Desde cuándo es noticia que el Rey defienda la Constitución? Bienvenidos a la dislocada XV Legislatura en que lo obvio se convierte, porque cualquier llamamiento a la unidad o a la defensa de la Constitución se interpreta como un ataque al Gobierno. Y lo peor es que no sin razones.

Hoy se ha celebrado la solemne ceremonia de la apertura de la legislatura y todo fue muy convencional. Como siempre se ha montado el baldaquino para cubrir la Puerta de los Leones y como siempre las tropas desfilaron por la Carrera de San Jerónimo. Y como siempre el Rey dispensó unidad y concordia.

Es que el Rey hizo el discurso de siempre. Pero, el problema es que Sánchez no tiene un discurso de siempre y el de hoy aboca a un proceso constituyente pactado en mesas de negociación extraparlamentarias. Eso es lo que ha cambiado. Eso y que la presidencia del Congreso ha abandonado cualquier pretensión, siquiera cualquier apariencia de neutralidad. No es ya que Francina Armengol se haya comportado como si estuviera en un mitin, es que le ha faltado decir que Pedro Sánchez ha venido a traernos la democracia.

¿Qué está anunciando, una nueva Transición?

Avancemos de una vez hacia una democracia, ¿qué está anunciando, una nueva Transición? Es un ejercicio de adanismo, de evismo, de evismo… que no se había escuchado a un Presidente de la Cámara en quince legislaturas. Claro, a todos ellos se les aplaudía el discurso… porque el discurso de Manuel Marín o de José Bono o de Ana Pastor no era una proclama política de parte. Que además se pronuncia tras la investidura del muro y a unos días de la mesa. Es que la XV Legislatura es la Legislatura del muro en el Parlamento y las mesas de negociación en Ginebra. A Feijóo, muro. A Puigdemont, mesa.

Así que la oposición del PP no ha aplaudido el discurso y eso ha enfurecido mucho a Patxi López, que sin embargo, no ha tenido un sólo reproche para quien de verdad ha cometido el desplante. Entre las tradiciones de estas ceremonias hay una muy arraigada. Los independentistas no van a la cita, hacen novillos. También es costumbre que hagan alguna performance. Esta vez algunos de ellos, Esquerra, Bildu o BNG, firmaron un comunicado diciendo: "Nosotros no tenemos Rey". Lo que ocurre esta vez es que como todos, todos, son socios del Gobierno, eso no merece reproche.

Lo que se critica en cambio es que el PP no haya querido aplaudir a Francina Armengol, que ha pronunciado un mitin político con el que confirma que cualquier pretensión de neutralidad ha quedado desterrada del Congreso de los Diputados.

Una mesa parainstitucional en Ginebra para dirimir en la penumbra asuntos que conciernen a todos los españoles con un prófugo de la Justicia

El Parlamento ha sido el escenario de la discordia entre el PSOE y el PP. Que el PSOE donde dispensa concordia es en las mesas de negociación con sus socios que no se dignan a ir al Parlamento para no coincidir con el Rey. Sabemos qué día se reúne al fin la mesa de negociación en Ginebra con el fugitivo Carles Puigdemont. Es parte del pago por los 7 votos de Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

Una mesa parainstitucional en Ginebra para dirimir en la penumbra asuntos que conciernen a todos los españoles con un prófugo de la Justicia. ¿En la penumbra? Bueno, ni siquiera se ha revelado el nombre del verificador internacional que estará presente. Humillante figura que servirá para levantar acta de lo que acuerden el número 3 del PSOE Santos Cerdán y el fugitivo Puigdemont.

Todavía no he dicho la fecha, es cierto. Será el sábado. Este sábado 2 de diciembre. Y cuando se pregunta por los detalles, la respuesta sigue siendo la misma. Una arrancada como de Aston Martin para dejar atrás a los periodistas. Que no sé por qué hoy estaba tan molesto Santos Cerdán si resulta que esto va a contribuir a la convivencia de todos los españoles.

Pero, esperen porque hay una buena historia previa a la mesa de negociación. Para que se den cuenta de los tratos a los que ha llegado el gobierno y con quién. La revista Político hizo un acto en Bruselas y allí se encontraron Carles Puigdemont y Manfred Weber. La cosa es que hablaron y Weber le inquirió, oye, ¿qué ocurrirá si Sánchez no cumple sus compromisos contigo? Y Puigdemont dijo: Pues, moción de censura. La verdad es que se lo ha puesto como se dice vulgarmente a huevo a Alberto Núñez Feijóo. Un regalo inesperado. Porque, claro, la moción de censura en España es constructiva y me temo que Feijóo seria la única opción. Y este ha podido decir, aparta de mí este cáliz.

VÍDEO DEL MONÓLOGO