La mirada cítrica: La vacuna de Moderna revoluciona los mercados

Desarrollar una vacuna suele durar de media diez años y muchas veces nunca se consigue. La posibilidad de esta vacuna de Moderna y las nuevas terapias contra el virus de Sorrento Therapeutics han insuflado aire a los pulmones gastados de las bolsas.

Los mercados mundiales se disparan. En España, el Ibex 35 ha presentado su mayor subida desde marzo, un 4,70% arriba con las empresas turísticas y de transporte levantando el vuelo. También ayuda que el tándem franco-alemán comience, por fin, a pedalear. Macron y Merkel proponen un fondo de 500.000 millones de euros de subvenciones para los países y sectores más castigados por el Covid. Lo más interesante es que este dinero no hay que devolverlo. Los fondos no son reembolsables pero no son gratis. Habrá obligaciones, como un plan serio y ambicioso de reformas económicas estructurales.

El Gobernador del Banco de España, ante una crisis larga,apunta la necesidad de ajustes en el gasto y de reestructurar el sistema fiscal con la creación de nuevos impuestos. Defiende la renta mínima, pero espera que no sea una trampa de la pobreza, donde en vez de desaparecer, persista. En el acuerdo entre Macron y Merkel también hay otras cosas interesantes, como la necesidad de diversificar las cadenas de suministros sanitarios para no depender de China y crear un stock común de medicamentos y productos médicos. Está claro que Europa solo avanza hacia la Unión a golpe de palo y de crisis, ya sean financieras o sanitarias, como la actual. Eso sí, a velocidad de quelonio.