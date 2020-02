La mirada cítrica: El Mobile World Congress y el miedo al coronavirus

No es la única feria afectada, también ha habido renuncias en la Feria Aeronáutica de Singapur. La última institución en decir algo ha sido la Reserva Federal de Estados Unidos que vigila de cerca la evolución de la crisis y avisa que tendrá efectos sobre la economía estadounidense.

Y es que las empresas no quieren líos, ni problemas, ni daños a su imagen. Recuerden lo que le ocurrió a Boeing con los accidentes de su modelos 737 Max, aparato retirado del mercado pero que le sigue dando problemas. Pues bien, en el mes de enero, el gigante aeronáutico norteamericano no ha recibido ni un solo pedido de compra. No le han comprado ni un avión. Algo insólito que no pasaba desde 1962.

Cuando se habla de economía también hay que ser creíble. El Gobierno de Sánchez asegura que lo es cuando aprueba la nueva senda del déficit. Una senda con más meandros que el Amazonas.

Se relajan los objetivos y el agujero fiscal aumenta al 1,8%. Mucho más arriba de lo que Rajoy había negociado con Bruselas. La vicepresidenta Calviño deberá batirse el cobre en la Unión Europa para conseguir la luz verde a las cuentas públicas. Y más, cuando la ralentización económica ya es oficial.

El año pasado la economía española creció un 2%. El Ejecutivo prevé que este año solo lo hará un 1,6%. Es el menor avance desde 2014. Pero el talón de Aquiles está otra vez en el empleo. El paro apenas retrocede al 13,6%. Hablaremos en la Brújula con la Ministra de Trabajo. Y la gran pregunta es la siguiente: ¿Con este crecimiento económico somos capaces de crear empleo?