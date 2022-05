La mirada cítrica: "Rusia acelera en el frente económico"

El mundo de las criptodivisas marcha revuelto. De la tierra a la luna y de la cripto a la cripta y encima el Báltico se calienta. Es lo que tiene la agresión de Rusia a Ucrania, que su onda expansiva alcanza toda Europa. Finlandia anuncia su intención de entrar en la OTAN y Moscú responde cortando el suministro de gas a Alemania por el gasoducto que cruza Polonia, el gasoducto Yamal-Europa.

Los suecos tendrán difícil seguir haciéndose los suecos. Suecia cada está más cerca de la OTAN y de abandonar su tradicional neutralidad que tan bien les vino durante la II Guerra Mundial y la Guerra Fría. Suecia ve como un día si y otro también aviones y drones de guerra electrónica sobrevuelan su isla de Gotland. Una isla estratégica en el Báltico sur, una especie de inmenso portaviones, crucial en la defensa de las repúblicas bálticas.

Rusia acelera en el frente económico

Con este mapa de operaciones militares Rusia acelera en el frente económico. Sanciona una treintena de empresas occidentales y corta parte del suministro gasístico hacia Alemania. Por el gasoducto de Yamal-Europa se transportan unos 33.000 millones de metros cúbicos de gas. Este corte ha provocado un incremento del precio del gas en los mercados internacionales. Hoy ha subido un 20% y ha llegado a tocar los 114 euros el megavatio en el índice de referencia, el mercado holandés del gas

Y aquí en España estamos pendientes del Consejo de Ministros extraordinario de mañana. Está previsto que este viernes se apruebe la limitación en le precio del gas en la conformación del coste de la electricidad. La media quedaría en los 50 euros el megavatio. La gran pregunta es quién pagará la diferencia. Unos 6.000 millones de euros de diferencia.

La energía eleva la inflación

El coste de la energía es el principal culpable del aumento de la inflación. Mañana conoceremos los detalles de la misma, pero Nadia Calviño no ha podido contenerse y ha anunciado esta misma tarde que la inflación de abril quedó, finalmente en el 8,3% y no en el 8,4% adelantada por el INE. Es una décima menos pero no deja de estar por las nubes. La atención se centrará en la inflación subyacente, para ver si se extiende el contagio inflacionista más allá de la energía y de los alimentos.

Los sindicatos insisten en una mayor subida salarial y amenazan con movilizaciones. En esto regresan las divisiones entre las vicepresidentas. La primera, Calviño, afirma que la subida de los sueldos debe ir de acorde con la situación de las empresas y sectores, más o menos lo que apunta la CEOE. La vicepresidenta segunda, Yolanda Diaz, afirma que hay margen para subir las retribuciones. Vamos lo que dicen los sindicatos.