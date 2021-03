La mirada cítrica: "El problema para los sindicatos es que el viento está cambiando de dirección"

Saludos, buenas noches. En política hay más lobos que en la zamorana Sierra de la Culebra, que tiene la mayor densidad europea de canis lupus. En la última semana se ha registrado la más alta concentración de ataques lobunos en la política española que devora dirigentes como nunca antes se vio. Comenzó con las maniobras en la oscuridad de unas y otras manadas de cánidos huertanos de Murcia y terminan, por ahora, con las arremetidas de Pablo Iglesias contra Isabel Ayuso

Iglesias lanza contra la presidenta madrileña dentelladas desde el púlpito de la televisión pública. Acometidas con advertencias de cárcel. Ayuso ha tenido suerte, Iglesias no le ha deseado el Gulag. La campaña electoral madrileña no ha comenzado pero ya se revela como una de las más sucias. Es la desesperación del ahogado. Se agarra donde puede y sus brazadas pueden hundir incluso a quién intenta salvarle. El caso es que mientras los políticos se dedican a resguardar su sillón la pandemia, la crisis económica y la sociedad siguen sus propios derroteros. Como por ejemplo las protestas en Valladolid de los ganaderos en la polémica sobre la nueva norma de protección del lobo.

Los contagios por Covid se elevan de nuevo en Europa tras el parón de la vacunación del suero de Astra Zeneca, que ahora, según las autoridades comunitarias, vuelve a ser seguro. En España, como siempre, lenta en la reacción, se esperará incomprensiblemente al miércoles para reanudar el proceso. Pepe Álvarez, líder de UGT no lo entiende, mientras presiona para derogar lo que considera partes más lesivas de la Reforma Laboral. El problema para los sindicatos es que el viento está cambiando de dirección, también en el Gobierno, aunque hayan ascendido a vicepresidenta a su ministra favorita, Yolanda Díaz.

Lo que va a terminar en los tribunales es el rescate a Plus Ultra. La aerolínea Ryanair plantea llevar al gobierno de España al Tribunal de Justicia Europeo por las ayudas de 53 millones a Plus Ultra, con accionistas cercanos al gobierno de Nicolás Maduro. Ryanair acusa al ejecutivo de discriminación. La compañía irlandesa transportó en España casi 50 millones de pasajeros en el año antes de la Covid, Plus Ultra solo 156.000. La oposición reclama que sea el Congreso el que controle las ayudas públicas a las empresas. Ciudadanos ya ha solicitado a Bruselas que investigue estas concesiones. Y Bruselas es la que tiene que dar el visto bueno a los 150.000 millones de fondos europeos. Esta sí que es una batalla de altos vuelos.