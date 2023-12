La mirada cítrica: "El precio del petróleo se ha disparado sólo hoy un 3%"

El Mar Rojo hace honor a su nombre. Es un punto candente, ígneo, ardiente. Los rebeldes yemeníes, los hutíes, aliados de Irán y enemigos de Arabia Saudí y de Israel, siguen con sus ataques a los buques que entran en la zona. Así que hoy la petrolera BP y la naviera Evergreen han suspendido esta ruta y siguen los pasos de la navieras, MSC, Maersk y Hapag Lloyd.

Los ataques y amenazas de los hutíes tienen consecuencias directas en la economía mundial. Por el Mar Rojo pasa el 12% del comercio mundial y deja tocado al Canal de Suez y a Egipto. El precio del petróleo se ha disparado sólo hoy un 3% y ya encara, de nuevo, los 80 dólares y también se eleva el gas casi el 12%.

Según Bloomberg hasta ayer casi medio centenar de buques han modificado su rumbo para evitar el Mar Rojo en su destino hacia Europa y otros 80 barcos están esperando instrucciones mientras llegan a la zona nuevos busques de guerra occidentales para asegurar la ruta.

La reforma de Yolanda Díaz no ataja la precariedad

Y donde también hay marejada es en el mercado laboral. Un estudio de FEDEA indica que la reforma de Yolanda Díaz no ha servido para atajar la precariedad.

La Reforma del Gobierno Sánchez ha reducido los contratos temporales, pero la precariedad se ha cambiado de sitio, se ha trasladado a los contratos indefinidos. Cada vez hay más mortalidad en este tipo de contratación donde crece cada vez más la precariedad porque aumentan los empleos a tiempo parcial y los fijos discontinuos. Los contratos fijos cada vez duran menos y la rotación en el empleo es como antes de la reforma, como señala el investigador Conde Ruiz

El Gobierno sigue sin ofrecer la cifra de cuántos fijos discontinuos están sin actividad. Algunos analistas elevan a los 600.000 los trabajadores con contrato fijo discontinuo que no trabajan. Y la reforma del subsidio de desempleo aún en el aire.

Cambiar de hipoteca variable a mixta, seguirá siendo gratis

El empleo es fundamental para poder acceder a un crédito, a una hipoteca. Y aquí hay novedades, en las medidas para las familias hipotecadas con problemas. Cambiar de hipoteca variable a fija o mixta seguirá siendo gratis el año que viene. Además, se amplia a 38.000 euros el umbral de renta para poder acceder al programa de alivio hipotecario, acuerdo alcanzado entre la banca y la vicepresidenta Calviño. Y se prohibirá a los bancos el cobro de comisiones a los mayores cuando saquen efectivo.

Los bancos aprobaron solo el 12% de solicitudes de alivio hipotecario de las familias apenas 6.600 de las 55.000 peticiones.

Y tenemos también otras cuestiones de altos vuelos de la economía. Por ejemplo, el nombramiento del ex astronauta y ex ministro Pedro Duque como presidente de Hispasat, la compañía de satélites. Además, estamos pendientes del primer encuentro entre los agentes sociales y la nueva ministra de la Seguridad Social. Hablando de ministerios, la nueva Ley de la Función Pública señala que el funcionario que no supere las pruebas de capacitación perderá su puesto.

Y por último, la brecha entre las dos principales economía españolas Madrid y Cataluña se agranda. Y es que el PIB per cápita de la región central se sitúa en los 38.435 euros y la catalana en los 32.550.